农历新年︱团年饭订枱料升5% 内地客补位撑起餐饮业

社会
更新时间：09:09 2026-02-16 HKT
发布时间：09:09 2026-02-16 HKT

今日年廿九「大除夕」，不少市民会与家人到酒楼食团年饭。有业界人士表示，今年团年饭订枱较预期理想，加上内地长假期带动旅客来港「补位」，料生意可按年上升约5%。

香港餐饮联业协会会长黄家和向《星岛》表示，今年团年饭订枱情况不俗，不少市民提早团年，大除夕更已订满，预计整体餐饮业生意较去年升约5%，当中以3000元至4000元一围的家庭套餐占最多，价格达8000元至9000元的亦有不少捧场客，惟酒楼不敢大幅加价，希望吸引市民留港庆团年。

黄家和向《星岛》表示，今年团年饭订枱情况不俗。
「粤车南下」旅客消费力较高

他又指，今年可能有较多市民外游，对业界生意构成一定压力，但内地有9日长假，预料会有143万名内地旅客来港，为市面带来热闹气氛，「填补本地人外游的缺」。

他又提到，旅客在饮食方面未必花费太多，但人流增加始终对业界有帮助，尤其部分「粤车南下」旅客消费力较高，留港时间较长，对生意有一定支持。加上有大年初一新春花车汇演、大年初二烟花汇演，以及大年初三贺岁马，均吸引旅客留港消费。

伦敦大酒楼副总经理苏万诚表示，近日订枱数量理想，以家庭客为主，但公司客较去年少2成至3成，部分企业更提前放假，整体生意额较去年减约10%至15%。

至于价格，他表示海鲜等食材成本虽然上升，但价格仍与往年相若，强调今年以家庭客为主，加价恐令客人却步。

记者：蔡思宇

