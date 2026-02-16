除夕暖笠笠｜天文台正午录得最高26.5度 有纪录以来除夕第二热 仅次于1953年纪录
更新时间：11:50 2026-02-16 HKT
发布时间：11:50 2026-02-16 HKT
发布时间：11:50 2026-02-16 HKT
天文台今早（2月16日）指出，广东地区风势微弱，天色普遍晴朗。本港今早气温较昨日高一两度，截至早上，天文台录得最低气温22.0度，是有记录以来除夕的最高纪录。正午时分，本港各区气温普遍上升至26度或以上。此外，华东的气压正在上升，预料一股东北季候风会在今晚至年初一初时抵达华南沿岸。
截至正午12时，天文台录得最高26.5度，已属有纪录以来第二热的除夕，仅次于1953年的27.8度纪录。天文台预料今日最高温度达28度，或破1953年的纪录。
除夕天气︱日间炎热最高28度
天文台料今日下午大致天晴及炎热。今晚渐转多云，吹微风。展望农历新年假期期间风势较大，年初一初时有一两阵微雨，日间气温稍为下降。年初二及年初三短暂时间有阳光，早上清凉，随后两三日日间温暖。
相关新闻：
天气︱过年着短袖？26.9℃平年廿八最高纪录 明日新界多区见3字头 或成四分三世纪以来最暖大除夕
天文台预料，一股清劲至强风程度的东北季候风会在今晚至年初一初时抵达华南沿岸，该区云量增多，有一两阵雨，年初二及年初三早上清凉。随后两三日季候风会逐渐缓和，周末期间广东沿岸地区风势微弱，日间部分时间有阳光及温暖。
最Hit
公屋租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
2026-02-14 15:10 HKT
农历新年｜醒神拜年都无用 房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
2026-02-14 22:58 HKT
快餐店新年营业时间2026｜农历年廿九、年初一照开门？大家乐/麦当劳/美心MX/太兴 16大快餐店营业安排一文睇
2026-02-15 12:00 HKT