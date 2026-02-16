除夕天气｜天文台今早录最低气温22度 有记录以来除夕最高纪录
天文台今早（2月16日）指出，广东地区风势微弱。本港今早气温较昨日高一两度，截至早上7时30分，天文台录得最低气温22.0度，是有记录以来除夕的最高纪录。此外，华东的气压正在上升，预料一股东北季候风会在今晚至年初一初时抵达华南沿岸。
除夕天气︱日间炎热最高28度
本港地区今日天气预测，部分时间有阳光。日间炎热，市区最高气温约28度，新界再高两三度。今晚有一两阵微雨。吹微风，今晚转吹和缓东风。
天文台预料，一股清劲至强风程度的东北季候风会在今晚至年初一初时抵达华南沿岸，该区云量增多，有一两阵雨，年初二及年初三早上清凉。随后两三日季候风会逐渐缓和，周末期间广东沿岸地区风势微弱，日间部分时间有阳光及温暖。
