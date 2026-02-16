Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天文台｜大致多云 日间部分时间有阳光及相当温暖 市区最高气温约27度

社会
更新时间：07:20 2026-02-16 HKT
发布时间：07:20 2026-02-16 HKT

广东地区风势微弱。此外，华东的气压正在上升，预料一股东北季候风会在今晚至年初一抵达华南沿岸。

本港地区今日天气预测，大致多云。早晚沿岸有薄雾及有一两阵微雨。日间部分时间有阳光及相当温暖，市区最高气温约27度，新界再高两三度。吹微风，晚上转吹和缓东风。

展望年初一初时有一两阵微雨及风势颇大，气温稍为下降。年初二及年初三早上清凉。随后两三日日间温暖。

分区气温
九天天气预报

一股清劲至强风程度的东北季候风会在今晚至年初一抵达华南沿岸，该区云量增多，有一两阵雨，年初二及年初三早上清凉。随后两三日季候风会逐渐缓和，周末期间广东沿岸地区风势微弱，日间部分时间有阳光及温暖。

↓立即下载星岛头条App↓

