贺年食品陷阱多 医管局教「三低一高」健康过年

新春期间聚餐频繁，加上有不少应节贺年食品，市民难免会「忍不到口」。为帮助市民作出更健康的选择，医管局建议，在饮食可遵循「低油、低盐、低糖、高纤维」的「三低一高」原则，将健康概念融入传统节庆饮食中。

医管局营养师赖颖琪表示，新年期间，市民最容易忽略四大饮食健康陷阱，包括是摄取过量的高脂蛋白质、过多饱和脂肪、过多精制淀粉及糖份、缺少膳食纤维，因此，建议市民可遵循「低油、低盐、低糖、高纤维」的「三低一高」原则，将健康概念融入传统节庆饮食中。例如是以全谷杂粮取代部分精制年糕与白饭；低脂蛋白质来源取代腊肠等加工食品，并仅作为配角；每餐都应摄取足够蔬菜；点心或零食则建议以新鲜水果、原味坚果替代糖果糕点。

赖颖琪亦特别介绍「三低一高」轻盈盆菜及健康小食食谱，让普罗大众及需要控制「三高」的市民都能安心享用节日美食，包括以白萝卜为主的素菜鱼香清汤底、钠含量较低的自制鱼蓉面、采用低脂肉类的蔬菜鸡卷、较低脂的虾胶酿羊肚菌、纯素的豆腐蔬菜素丸子，以及甜品为全麦薄饼配红豆香蕉。该款盆菜除了是选用低脂蛋白（如虾、鸡肉、鱼柳）取代传统腩肉，亦搭配不同蔬菜；烹调方式上则不用油炸，而是以蒸、灼、焗等方式保留食材原味。

万一市民「忍不住口」吃太多贺年食品等，又应如何「自救」？赖颖琪表示，最重要是节日期间要适量、浅尝美食，节日过后应遵从健康的饮食习惯。此外，运动同样重要，她建议在节日期间、前后可以相约家人、朋友外出运动、行山，以平衡摄取过多的热量。对于市面上出现各类含有纤维的营养补充品，声称可以吸收脂肪，她称，该类产品「可能少少都可以控制到血糖」，但提醒市民不能单靠营养补充品，便放肆地大吃，「有机会这些补充品会有轻泻作用，所以大家也要视乎自己身体状况。」

至于饮食次序，她建议可以先喝汤、吃蔬菜「打底」，不过要确保汤的食材，选用低脂猪肉或海味等低脂食材，「如果用了西施骨、猪骨，则会相对上脂肪较高；另外也可以先吃蔬菜『打底』，可有饱腹感，以避免食过量。」

记者 何姵妤