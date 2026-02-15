农历新年︱内地长假期首日 旅客来港「避年」 钟情故宫馆埃及展

今日年廿八（15日）是内地农历新年长假期首日，邻近西九高铁站的西九文化区吸引不少旅客到访。《星岛头条》记者下午到西九文化区一带观察，不少内地旅客专程到故宫文化博物馆参观埃及展，有旅客指受社交平台「小红书」介绍而来，亦有人以AI规划行程，在港作短暂一日游。

浙江姊姊来港「避年」 期待到主题乐园

来自浙江的巴氏姊妹计划留港7天，昨晚提早来港避开人潮，一到埗便去了旺角逛街和吃糖水，今天则到故宫博物馆看埃及展，惟「过年期间还未想好去哪」。妹妹最期待的行程是明天前往迪士尼乐园，直言「因为回家过年也没甚么好玩的，都是拜年」，故选择与姐姐来港旅游，并计划买些药妆回家送妈妈。

深圳旅客AI规划一日游

江西旅客Tella看展之余也不忘购买纪念品，她花费约300元，买了一个盲盒的毛绒挂饰及锁匙扣，「因为看到小红书有介绍，刚才抽到最想要的、黑色的，觉得很可爱，很像猫」。她又形容埃及展「有一股神秘的力量」，自开幕以来「一直很想来看」，因此趁春节前有空闲便自己一个人来看，「因为埃及很远，现在在香港已经可以看到」。至于新年礼品，她购买了曲奇、面膜和护手霜等等，准备带回家给父母，合共花费约5,000元，「买了很多，其实也没有计划要买甚么，看到喜欢的就买。」

从深圳来港的吴先生带同母亲及弟弟来港一日游，选择利用AI规划行程。他称，此行没有计划要花费，白天会在故宫博物馆看埃及展，晚上则到维多利亚港看夜景，「感觉很精彩，可以了解更多埃及文化，稍后还会再入场」，至于晚餐则「走到哪，便看看有甚么吃的」，行程过后便回家过年。

记者：何姵妤

摄影：何家豪