Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

农历新年︱内地长假期首日 旅客来港「避年」 钟情故宫馆埃及展

社会
更新时间：16:57 2026-02-15 HKT
发布时间：16:57 2026-02-15 HKT

今日年廿八（15日）是内地农历新年长假期首日，邻近西九高铁站的西九文化区吸引不少旅客到访。《星岛头条》记者下午到西九文化区一带观察，不少内地旅客专程到故宫文化博物馆参观埃及展，有旅客指受社交平台「小红书」介绍而来，亦有人以AI规划行程，在港作短暂一日游。

浙江姊姊来港「避年」 期待到主题乐园

来自浙江的巴氏姊妹计划留港7天，昨晚提早来港避开人潮，一到埗便去了旺角逛街和吃糖水，今天则到故宫博物馆看埃及展，惟「过年期间还未想好去哪」。妹妹最期待的行程是明天前往迪士尼乐园，直言「因为回家过年也没甚么好玩的，都是拜年」，故选择与姐姐来港旅游，并计划买些药妆回家送妈妈。

深圳旅客AI规划一日游

江西旅客Tella看展之余也不忘购买纪念品，她花费约300元，买了一个盲盒的毛绒挂饰及锁匙扣，「因为看到小红书有介绍，刚才抽到最想要的、黑色的，觉得很可爱，很像猫」。她又形容埃及展「有一股神秘的力量」，自开幕以来「一直很想来看」，因此趁春节前有空闲便自己一个人来看，「因为埃及很远，现在在香港已经可以看到」。至于新年礼品，她购买了曲奇、面膜和护手霜等等，准备带回家给父母，合共花费约5,000元，「买了很多，其实也没有计划要买甚么，看到喜欢的就买。」

从深圳来港的吴先生带同母亲及弟弟来港一日游，选择利用AI规划行程。他称，此行没有计划要花费，白天会在故宫博物馆看埃及展，晚上则到维多利亚港看夜景，「感觉很精彩，可以了解更多埃及文化，稍后还会再入场」，至于晚餐则「走到哪，便看看有甚么吃的」，行程过后便回家过年。

记者：何姵妤

摄影：何家豪

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
公屋租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
社会
2026-02-14 15:10 HKT
农历新年｜房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
农历新年｜醒神拜年都无用 房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
社会
18小时前
赵希洛情人节宣布结婚  上载巴黎婚照老公首度入镜  性感人妻爸爸传经营石油生意
01:15
赵希洛情人节宣布结婚  上载巴黎婚照老公首度入镜  性感人妻爸爸传经营石油生意
影视圈
6小时前
快餐店新年营业时间2026｜农历年廿九、年初一照开门？大家乐/麦当劳/美心MX/太兴 16大快餐店营业安排一文睇
快餐店新年营业时间2026｜农历年廿九、年初一照开门？大家乐/麦当劳/美心MX/太兴 16大快餐店营业安排一文睇
饮食
5小时前
大埔新娘潭路单车失控自炒　49岁男子伤重死亡
大埔新娘潭路单车失控自炒　49岁男子伤重死亡
突发
43分钟前
除夕天气︱过年着短袖？明日最高26度、新界多区见3字头 或成四分三世纪以来最暖大除夕
00:57
除夕天气︱过年着短袖？明日最高26度、新界多区见3字头 或成四分三世纪以来最暖大除夕
社会
3小时前
fb车cam L（香港群组）影片截图
00:50
维园年宵内地男疑「打荷包」断正 被逮获对质爆金句：说普通话
突发
4小时前
TVB新闻直播室变「战场」？主播周可茵疑于后台激烈争论 网民热议：睇落接近嗌交状态
TVB新闻直播室变「战场」？主播周可茵疑于后台激烈争论 网民热议：睇落接近嗌交状态
影视圈
21小时前
深圳好去处2026｜50大深圳一日游推介！Minisoland开幕！最新商场/超市/饮茶/亲子玩乐 福田/莲塘/罗湖/深圳湾地铁沿线
深圳好去处2026｜50大深圳一日游推介！Minisoland开幕！最新商场/超市/饮茶/亲子玩乐 福田/莲塘/罗湖/深圳湾地铁沿线
旅游
6小时前
新皇岗口岸传七·一启用庆回归。小红书@安安 Anna/豆豆爱抹茶
新皇岗口岸︱传七·一启用庆回归 内地社媒现倒数照片
即时中国
8小时前