「我爱香港协会」调查：单亲家庭妈妈幸福感评分 整体属不合格水平

2004年成立、政府认可之非牟利慈善团体「我爱香港协会」，最新一项幸满感评分调查显示，双亲家庭的妈妈对所有项目的幸福感评分都合格，惟单亲家庭的妈妈的整体评分不合格，所有项目的幸福感评分均低于双亲家庭的妈妈。

协会邀请500多位双亲家庭及单亲家庭的妈妈分别就6个项目的幸满感评分，进行问卷调查，包括︰家庭生活、健康状况、事业发展、经济状况、进修机会及个人自由及生活平衡。

单亲家庭的妈妈整体评分不合格

结果发现，以10分为满分，双亲家庭的妈妈对所有项目的幸福感评分都合格，平均有6.9分，以家庭生活为最高分；而单亲家庭的妈妈的整体评分不合格，只有4.73分，当中对健康的评分相对高，达6.27分，惟她们对事业发展、经济状况、进修机会及个人自由及生活平衡的幸福感评分都不合格。

另外，单亲家庭的妈妈对所有项目的幸福感评分均低于双亲家庭的妈妈，当中事业发展、家庭生活及经济状况的差距尤大。

梁熙承诺积极跟进妈妈诉求争取更多持久支援

协会顾问梁熙与多名单亲家庭的妈妈展开深度访谈，直接聆听她们的心声及需要。综合普遍有四项诉求，包括支援孩子发展音乐、体育等兴趣，以及参加交流团等费用，让孩子有机会增强自信；增加具弹性的工作机会，例如可以在上午9时至下午3时上班的兼职工作，以兼顾照顾孩子，亦可增加收入，纾解经济压力；部分SEN（有特殊教育需要）孩子的家长反映轮候治疗的时间长，亟需更为专业稳定的支援服务；及期望「社区客厅」在照顾㓥房户以外，可开放予单亲家庭并提供托管服务。

梁熙承诺，将积极跟进一众妈妈的诉求，集合社会力量，为单亲家庭争取更多实际而持久的支援，以提升单亲家庭妈妈的幸福感，不再独自面对困难，同时让每位孩子都有更公平的成长起点。

另外，新春将至，协会特意举办年度「新春送年糕 暖意赠妈妈」活动，为单亲妈妈送上象征「年年高升」的年糕及萝卜糕，传递新年祝福与关怀，希望她们在新一年幸福感高升。

