Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

除夕天气︱过年着短袖？明日最高26度、新界多区见3字头 或成四分三世纪以来最暖大除夕

社会
更新时间：13:24 2026-02-15 HKT
发布时间：13:24 2026-02-15 HKT

天文台今日（2月15日）指，广东地区风势微弱，本港地区早晚部分时间多云，日间温暖，吹轻微至和缓东风。展望明日年廿九早晚较为潮湿，日间温暖。

天气︱年廿九早晚较潮湿 日间温暖

根据天文台九天天气预测最新一报，明日年廿九大除夕，气温介乎21至26度，当中上水下午更预计高达31度，打鼓岭及石岗两地亦料达30度。

翻查资料，天文台有纪录以来最暖的大除夕，是1953年的27.8度，其余年份鲜有到达26度水平。而近年较暖的一次大除夕，则是2019年的25.5度。换言之，若明日气温如天文台所料，「上试」26度，将是73年来最暖的大除夕。

不过天文台同时提到，一股清劲至强风程度的东北季候风会在明晚至年初一抵达华南沿岸，该区云量增多，有一两阵雨，年初二及年初三早上清凉。预料年初一初时有一两阵微雨及风势颇大，气温稍为下降。年初二及年初三早上清凉。所以大除夕天气较暖，但往后数天会略为降温。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
公屋租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
社会
23小时前
农历新年｜房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
农历新年｜醒神拜年都无用 房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
社会
15小时前
新皇岗口岸传七·一启用庆回归。小红书@安安 Anna/豆豆爱抹茶
新皇岗口岸︱传七·一启用庆回归 内地社媒现倒数照片
即时中国
5小时前
赵希洛情人节宣布结婚  上载巴黎婚照老公首度入镜  性感人妻爸爸传经营石油生意
赵希洛情人节宣布结婚  上载巴黎婚照老公首度入镜  性感人妻爸爸传经营石油生意
影视圈
3小时前
新年北上注意！深圳官方预测福田/罗湖/莲塘口岸＋高铁出行高峰 这3天最多人出境...
新年北上注意！深圳官方预测福田/罗湖/莲塘口岸＋高铁出行高峰 这3天最多人出境...
旅游
2026-02-14 13:00 HKT
TVB新闻直播室变「战场」？主播周可茵疑于后台激烈争论 网民热议：睇落接近嗌交状态
TVB新闻直播室变「战场」？主播周可茵疑于后台激烈争论 网民热议：睇落接近嗌交状态
影视圈
18小时前
汇丰中银连股息赚七成不输黄金 港美传统股当旺 林本利：可趁机减磅
汇丰中银连股息赚七成不输黄金 港美传统股当旺 林本利：可趁机减磅
投资理财
8小时前
59岁「周慧敏情敌」短裙热舞被指面目全非！情路坎坷曾恋「空心老倌」 旧爱疑逃债走佬？
59岁「周慧敏情敌」短裙热舞被指面目全非！情路坎坷曾恋「空心老倌」 旧爱疑逃债走佬？
影视圈
21小时前
TVB杯赛马日场内花絮逐格睇！细节证曾志伟仍地位超然 小花黐住乐易玲遭「冷待」劲尴尬
TVB杯赛马日场内花絮逐格睇！细节证曾志伟仍地位超然 小花黐住乐易玲遭「冷待」劲尴尬
影视圈
18小时前
女子称被教练哄骗多次注射类固醇 下体长出「阴茎」变阴阳人
女子称被教练哄骗多次注射类固醇 下体长出「阴茎」变阴阳人
奇闻趣事
19小时前