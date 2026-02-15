Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

廉署新一批46名学员完成「反贪专业文凭」入职课程 3月将展开新一轮人才招聘 

社会
更新时间：12:44 2026-02-15 HKT
发布时间：12:44 2026-02-15 HKT

今日（15日）是廉署52周年志庆，新一批完成「反贪专业文凭」入职课程的46名学员昨日（14日）出席结业典礼，承传肃贪倡廉使命。廉署3月亦将展开新一轮人才招聘。

廉署表示，新一批完成「反贪专业文凭」入职课程的46名学员，昨日（14日）出席由廉署审查贪污举报咨询委员会主席陈智思主礼的结业典礼，并由执行处处长（政府部门）蔡树强颁授毕业证书，将正式投入廉署不同岗位工作，积极贡献香港、国家以至国际社会。

廉署锐意透过「一体化招聘 全方位培训」，打造一支高效精锐的反贪队伍，在执法、预防、教育及国际廉政建设均全力以赴，不断提升实力。

入职课程为期22个星期 相等于学士学位水平

廉署将于3月展开新一轮人才招聘。为配合招聘，廉署已展开一系列的宣传工作，包括出席教育及职业博览，并将继续走进各大专院校，分享廉署多元化的反贪工作。

廉署「反贪专业文凭」入职课程为期22个星期，已获资历架构认可为第5级别课程，程度相等于学士学位水平，旨在为学员提供必要的知识、技能和能力，有效和专业地打击香港的贪污问题。
 
「反贪专业文凭」入职课程内容涵盖国家、香港特区及海外反贪法制、廉署职能、反贪法例及执法程序、调查及搜证搜证技巧、电脑鉴证、财务调查、枪械使用及体能训练、防贪策略、反贪教育及宣传等。

