锐眼计划︱周一鸣冀年内引入人脸识别 称闭路电视「越多越好」 料商场愿意加入系统

警方「锐眼计划」首阶段已完成，于全港安装5000支镜头，并接入约6000支来自其他政府部门及机构的闭路电视，政府继续推展第二阶段计划，预计于2028年共有约60,000支镜头覆盖全港。截至去年底，系统共协助侦破约750宗案件，拘捕1300人。警务处处长周一鸣于电视节目《讲清讲楚》中表示，为提升侦查效率，警方正积极研究为全港闭路电视系统引入人脸识别功能，期望最快今年落实。同时，警方去年在打击骗案上初见成效，涉案金额减少10亿元，新一年将重点打击投资骗案。

冀年内引入人脸识别功能 如不能也希望明年完成

对于全港安装闭路电视的计划，周一鸣表示，目标是在2028年完成安装六万部，但这只是「第一阶段」，未来会再检视是否有需要增加。为了加快进度，警方会考虑将其他政府部门，以及商场的闭路电视纳入系统，前提是其安装位置具策略性。他透露，已和一些商场集团商讨，并获得正面回复，相信部分人流多或地理位置重要的商场，会愿意加入警方的「锐眼」系统，预计今年内会陆续有结果。

是否「两步一镜头」？周一鸣：我们想

被问到是否希望如内地般「每走两步就有一个闭路电视」，周一鸣称「我们想要」，希望闭路电视「越多越好」，能为市民带来更大安全感。他指，社会对闭路电视的接受程度已较二、三十年前大为提高。当被问及会否加入人脸识别功能时，他表示相关技术在全球已广泛应用，警方内部亦已具备技术，目前正处理法律框架以及训练同事应用等问题。他期望可在「不久的将来」引入该技术，并会在事前向公众公布。他表示，「我当然很希望是（今年），但（如果）不是的话，希望可以明年。」

合作重心转向东盟 认与日方交流不多

地缘政治方面，周一鸣表示，至今无国家或地区因黎智英案等理由拒绝参与国际刑警全体大会。他强调，加强与东盟及亚洲地区合作，较美西方交流更具实际需要。警方已将越南列为策略伙伴，其「跨国反诈平台」增至13个成员，透过24小时「止付机制」，过去一年成功拦截「以亿计算」的骗款，成效显著。

当被问及亚洲区内的地缘政治（如中日关系恶化）是否也已带来具体影响，并以两周前一宗日圆劫案为例，有指港警两星期都未能成功联络日方，周一鸣回应称不能如此解读。他解释，香港警方与日本警方「一向以来合作不算很多」，对方可能需要时间进行内部调查，才能确定可提供哪些资料。他补充，该案件在香港的部分已经「水落石出」，调查算是完成。

去年骗款减10亿 来年重点打击投资骗案

在本地罪案方面，周一鸣指出，本港去年的骗案数字微跌约3%，但他形容跌幅「比想像中少」，庆幸涉案金额下跌11%，减少约10亿元。当中，有两类骗案呈上升趋势，其一是与大型活动复常后相关的演唱会门票骗案；其二是投资骗案，后者虽宗数不多，但损失金额占整体骗案约四成四，高达35亿元，是警方来年重点打击目标。

周一鸣分析，八成投资骗案经由Facebook、WhatsApp等社交平台发生，骗徒常诱骗市民加入「内幕群组」，再引导至假网站投资美股等产品。他促请Meta等科技公司负起更大社会责任，从源头堵截。他相信科技公司有能力凭IP位址等资讯辨识及剔除有问题群组。他亦提到，警方的「防骗视伏APP」已透过人工智能技术，主动辨识可疑域名并向用户发出警示。

