Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

锐眼计划︱周一鸣冀年内引入人脸识别 称闭路电视「越多越好」 料商场愿意加入系统

社会
更新时间：12:40 2026-02-15 HKT
发布时间：12:40 2026-02-15 HKT

警方「锐眼计划」首阶段已完成，于全港安装5000支镜头，并接入约6000支来自其他政府部门及机构的闭路电视，政府继续推展第二阶段计划，预计于2028年共有约60,000支镜头覆盖全港。截至去年底，系统共协助侦破约750宗案件，拘捕1300人。警务处处长周一鸣于电视节目《讲清讲楚》中表示，为提升侦查效率，警方正积极研究为全港闭路电视系统引入人脸识别功能，期望最快今年落实。同时，警方去年在打击骗案上初见成效，涉案金额减少10亿元，新一年将重点打击投资骗案。

冀年内引入人脸识别功能 如不能也希望明年完成

对于全港安装闭路电视的计划，周一鸣表示，目标是在2028年完成安装六万部，但这只是「第一阶段」，未来会再检视是否有需要增加。为了加快进度，警方会考虑将其他政府部门，以及商场的闭路电视纳入系统，前提是其安装位置具策略性。他透露，已和一些商场集团商讨，并获得正面回复，相信部分人流多或地理位置重要的商场，会愿意加入警方的「锐眼」系统，预计今年内会陆续有结果。

是否「两步一镜头」？周一鸣：我们想

被问到是否希望如内地般「每走两步就有一个闭路电视」，周一鸣称「我们想要」，希望闭路电视「越多越好」，能为市民带来更大安全感。他指，社会对闭路电视的接受程度已较二、三十年前大为提高。当被问及会否加入人脸识别功能时，他表示相关技术在全球已广泛应用，警方内部亦已具备技术，目前正处理法律框架以及训练同事应用等问题。他期望可在「不久的将来」引入该技术，并会在事前向公众公布。他表示，「我当然很希望是（今年），但（如果）不是的话，希望可以明年。」

相关新闻：

锐眼计划︱第三阶段再装6500镜头 警研与私人机构合作 将部分合适「天眼」接入系统

锐眼计划︱明年或拓至商场闭路电视 消息：口岸及启德体育园已纳入系统

合作重心转向东盟 认与日方交流不多

地缘政治方面，周一鸣表示，至今无国家或地区因黎智英案等理由拒绝参与国际刑警全体大会。他强调，加强与东盟及亚洲地区合作，较美西方交流更具实际需要。警方已将越南列为策略伙伴，其「跨国反诈平台」增至13个成员，透过24小时「止付机制」，过去一年成功拦截「以亿计算」的骗款，成效显著。

当被问及亚洲区内的地缘政治（如中日关系恶化）是否也已带来具体影响，并以两周前一宗日圆劫案为例，有指港警两星期都未能成功联络日方，周一鸣回应称不能如此解读。他解释，香港警方与日本警方「一向以来合作不算很多」，对方可能需要时间进行内部调查，才能确定可提供哪些资料。他补充，该案件在香港的部分已经「水落石出」，调查算是完成。

相关新闻：上环日圆劫案｜日警疑受害人于羽田机场被抢 力保不失后来港再遇劫

去年骗款减10亿 来年重点打击投资骗案

在本地罪案方面，周一鸣指出，本港去年的骗案数字微跌约3%，但他形容跌幅「比想像中少」，庆幸涉案金额下跌11%，减少约10亿元。当中，有两类骗案呈上升趋势，其一是与大型活动复常后相关的演唱会门票骗案；其二是投资骗案，后者虽宗数不多，但损失金额占整体骗案约四成四，高达35亿元，是警方来年重点打击目标。

周一鸣分析，八成投资骗案经由Facebook、WhatsApp等社交平台发生，骗徒常诱骗市民加入「内幕群组」，再引导至假网站投资美股等产品。他促请Meta等科技公司负起更大社会责任，从源头堵截。他相信科技公司有能力凭IP位址等资讯辨识及剔除有问题群组。他亦提到，警方的「防骗视伏APP」已透过人工智能技术，主动辨识可疑域名并向用户发出警示。

相关新闻：2025年警队年结｜去年整体罪案数字跌5.9% 行劫及爆窃案有纪录以来最低

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
公屋租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
社会
21小时前
农历新年｜房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
农历新年｜醒神拜年都无用 房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
社会
13小时前
新皇岗口岸传七·一启用庆回归。小红书@安安 Anna/豆豆爱抹茶
新皇岗口岸︱传七·一启用庆回归 内地社媒现倒数照片
即时中国
4小时前
TVB新闻直播室变「战场」？主播周可茵疑于后台激烈争论 网民热议：睇落接近嗌交状态
TVB新闻直播室变「战场」？主播周可茵疑于后台激烈争论 网民热议：睇落接近嗌交状态
影视圈
17小时前
新年北上注意！深圳官方预测福田/罗湖/莲塘口岸＋高铁出行高峰 这3天最多人出境...
新年北上注意！深圳官方预测福田/罗湖/莲塘口岸＋高铁出行高峰 这3天最多人出境...
旅游
23小时前
汇丰中银连股息赚七成不输黄金 港美传统股当旺 林本利：可趁机减磅
汇丰中银连股息赚七成不输黄金 港美传统股当旺 林本利：可趁机减磅
投资理财
6小时前
TVB杯赛马日场内花絮逐格睇！细节证曾志伟仍地位超然 小花黐住乐易玲遭「冷待」劲尴尬
TVB杯赛马日场内花絮逐格睇！细节证曾志伟仍地位超然 小花黐住乐易玲遭「冷待」劲尴尬
影视圈
17小时前
59岁「周慧敏情敌」短裙热舞被指面目全非！情路坎坷曾恋「空心老倌」 旧爱疑逃债走佬？
59岁「周慧敏情敌」短裙热舞被指面目全非！情路坎坷曾恋「空心老倌」 旧爱疑逃债走佬？
影视圈
19小时前
「最强小三」五索情人节揭婚外情辛酸 与百亿人夫一度分手 马生：系咪一定要咁癫？
「最强小三」五索情人节揭婚外情辛酸 与百亿人夫一度分手 马生：系咪一定要咁癫？
影视圈
15小时前
河南企业年会6000万现金铺枱 员工限时数多少拿多少
00:19
河南企业年会6000万现金铺枱 员工限时数多少拿多少
即时中国
5小时前