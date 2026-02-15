Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

机场1月份客运量稳步增长达551万人次 按年上升4.5% 转机/过境旅客录双位数增幅

社会
更新时间：11:54 2026-02-15 HKT
发布时间：11:54 2026-02-15 HKT

机管局指，香港国际机场1月份客运量达551万人次，飞机起降量达34 445架次，分别按年上升4.5%及2.4%。今年首月客运量录得稳步增长，转机/过境旅客量比去年同期录得双位数增幅。其中往来中国内地、东南亚及北美的旅客量增长最为显著。

货运量持续稳定增长，月内货运量同比增长5.4%至41.5万公吨。所有货运类别均录得增长，其中转口货运成为主要增长动力，按年上升18.2%至9万3000公吨。主要贸易地区中，往来欧洲、东南亚及中国内地的货运量升幅最显著。

农历年假料高峰日单日总客运量达21万人次

过去12个月，机场客运量同比上升13% 至6 121万人次旅客；飞机起降量按年上升7.4%至39万5510架次。货运量则同比2.8%至509万公吨。

此外，农历年假期期间，机管局预料高峰日的单日总客运量料达到21万人次。最热门的航点为台北、曼谷及东京。机场管理局将会加派人手，并与各机场同业保持紧密合作，确保节日期间机场运作顺畅。

