农历新年｜房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益

社会
更新时间：22:58 2026-02-14 HKT
发布时间：22:58 2026-02-14 HKT

农历新年期间，不少居民会向屋邨或屋苑保安派发利市，以感谢邨管人员过去一年的付出，不过公营屋苑禁止员工收利市。有网民在Facebook贴出由田湾邨物业办事处发出的通告，内文提醒住户切勿向保安员、清洁工人及物业服务办事处各职员派利市或赠送礼物。有网民指房协职员及旗下外判保安公司同样一律不能够接受利是。另外，有私人屋苑训令员工勿主动索取利益。

提醒居民切勿馈赠利是或礼物予屋邨保安员及清洁工等

按照田湾邨物业服务办事处近日张贴的通告，提醒住户农历新年将至，居民在春节期间，如欲出外旅游或拜年前，请做妥家居防盗措施，并必须将厨房煮食的炉具或电关妥后才离开单位，以免发生火灾；另外，通告更提醒居民切勿馈赠利是或礼物予屋邨保安员、清洁工人及物业服务辨事处各职员。

田湾邨物业服务办事处近日张贴的通告。网图
有私人屋苑训令员工勿主动索取利益。
房署及房协去年曾表示，保安、清洁工等均不得以任何形式索取或接受利是，房署更指「倘护衞员疑收利是，可要求撤换并转介执法部门」。资料图片
房署及房协去年曾表示，保安、清洁工等均不得以任何形式索取或接受利是，房署更指「倘护衞员疑收利是，可要求撤换并转介执法部门」。

对于保安收取利是有否违反《防止贿赂条例》，大律师陆伟雄去年受访时表示，收取利是有否犯法不能用一刀切看待，需视乎给予利是的目的、金额等因素。他举例，若进出屋苑时，保安向住客说「恭喜发财」，然后住户给予保安利是，不认为这行为有违法。相反，若保安贸然主动向住户索取利是，这便有问题。

廉政公署早前回复指，根据《防止贿赂条例》，私营机构雇员必须获得雇主许可，才能接受与职务相关的利益。廉署一直鼓励私营机构为雇员制定清晰的接受利益指引。

任职私营机构的保安员和清洁工等雇员，在节日期间接受利益 （例如利是），不论金额多少，均须遵守所属公司的规定。雇员如有疑问，应主动向雇主查询。

