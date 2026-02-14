Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

农历新年｜房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员勿「主动」索取利益

社会
更新时间：22:58 2026-02-14 HKT
发布时间：22:58 2026-02-14 HKT

农历新年期间，不少居民会向屋邨或屋苑保安派发利市，以感谢邨管人员过去一年的付出，不过公营屋苑禁止员工收利市。有网民在Facebook贴出由田湾邨物业办事处发出的通告，内文提醒住户切勿向保安员、清洁工人及物业服务办事处各职员派利市或赠送礼物。有网民指房协职员及旗下外判保安公司同样一律不能够接受利是。另外，有私人屋苑训令员勿主动索取利益。

提醒居民切勿馈赠利是或礼物予屋邨保安员及清洁工等

按照田湾邨物业服务办事处近日张贴的通告，提醒住户农历新年将至，居民在春节期间，如欲出外旅游或拜年前，请做妥家居防盗措施，并必须将厨房煮食的炉具或电关妥后才离开单位，以免发生火灾；另外，通告更提醒居民切勿馈赠利是或礼物予屋邨保安员、清洁工人及物业服务辨事处各职员。

田湾邨物业服务办事处近日张贴的通告。网图
田湾邨物业服务办事处近日张贴的通告。网图
有私人屋苑训令员勿主动索取利益。
有私人屋苑训令员勿主动索取利益。
房署及房协去年曾表示，保安、清洁工等均不得以任何形式索取或接受利是，房署更指「倘护衞员疑收利是，可要求撤换并转介执法部门」。资料图片
房署及房协去年曾表示，保安、清洁工等均不得以任何形式索取或接受利是，房署更指「倘护衞员疑收利是，可要求撤换并转介执法部门」。资料图片

房署及房协去年曾表示，保安、清洁工等均不得以任何形式索取或接受利是，房署更指「倘护衞员疑收利是，可要求撤换并转介执法部门」。

对于保安收取利是有否违反《防止贿赂条例》，大律师陆伟雄去年受访时表示，收取利是有否犯法不能用一刀切看待，需视乎给予利是的目的、金额等因素。他举例，若进出屋苑时，保安向住客说「恭喜发财」，然后住户给予保安利是，不认为这行为有违法。相反，若保安贸然主动向住户索取利是，这便有问题。

廉政公署早前回复指，根据《防止贿赂条例》，私营机构雇员必须获得雇主许可，才能接受与职务相关的利益。廉署一直鼓励私营机构为雇员制定清晰的接受利益指引。

任职私营机构的保安员和清洁工等雇员，在节日期间接受利益 （例如利是），不论金额多少，均须遵守所属公司的规定。雇员如有疑问，应主动向雇主查询。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
公屋租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
社会
7小时前
TVB新闻直播室变「战场」？主播周可茵疑于后台激烈争论 网民热议：睇落接近嗌交状态
TVB新闻直播室变「战场」？主播周可茵疑于后台激烈争论 网民热议：睇落接近嗌交状态
影视圈
3小时前
性感女神近乎全裸庆情人节：能当你的情人吗？ 小面积布料遮重点部位 幼绳牵引重量级上围
性感女神近乎全裸庆情人节：能当你的情人吗？ 小面积布料遮重点部位 幼绳牵引重量级上围
影视圈
7小时前
消息：警起回刘家良和向华胜骨灰 绑匪仍然在逃
02:00
宝福山骨灰被盗．星岛独家丨警成功寻回刘家良向华胜被盗骨灰 「绑匪」连环爆窃 部分家属收勒索要求
突发
16小时前
女子马鞍山商场掷筊求指点迷津 突遇人生交叉点 网民眼花以为就地大解｜Juicy叮
女子马鞍山商场掷筊求指点迷津 突遇人生交叉点 网民眼花以为就地大解｜Juicy叮
时事热话
7小时前
女子称被教练哄骗多次注射类固醇 下体长出「阴茎」变阴阳人
女子称被教练哄骗多次注射类固醇 下体长出「阴茎」变阴阳人
奇闻趣事
4小时前
新年派利是全攻略！14个必知宜忌 避用3颜色利是封？新婚要派「双封」？吉日拆利是可聚财
新年派利是全攻略！14个必知宜忌 避用3颜色利是封？新婚要派「双封」？吉日拆利是可聚财
生活百科
11小时前
新年北上注意！深圳官方预测福田/罗湖/莲塘口岸＋高铁出行高峰 这3天最多人出境...
新年北上注意！深圳官方预测福田/罗湖/莲塘口岸＋高铁出行高峰 这3天最多人出境...
旅游
10小时前
情人节荔枝角垃圾桶收花 网民侦探上身：花内有戒指？ 「恋爱专家」拆解最现实弃花理由｜Juicy叮
情人节荔枝角垃圾桶收花 网民侦探上身：花内有戒指？ 「恋爱专家」拆解最现实弃花理由｜Juicy叮
时事热话
9小时前
六合彩新春金多宝︱2亿头奖历年最高 2.21搅珠 即睇5大幸运号码
社会
2026-02-13 20:05 HKT