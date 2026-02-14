渔护署义工队联同各界到西贡清理垃圾 推广「自己垃圾自己带走」

渔农自然护理署今日（14日）公布，渔护署义工队将联同来自企业、非政府组织及其他政府部门的义工队，携手推广「自己垃圾自己带走」的信息。联合义工队将于未来数月在麦理浩径进行一系列清理及公众教育活动，进一步推广自行带走垃圾的环保理念。

渔护署发言人说，自2015年起，该署开始推广「自己垃圾自己带走」的理念。过去十年，远足人士处理垃圾的习惯已逐渐改善。然而，面对游人日益增加，以及偏远地点垃圾收集的实际困难，我们将持续加强公众教育。根据资料，2025年郊野公园弃置垃圾量较2015年已减少超过40%。

渔护署义工队成员今日在西贡西湾山附近一带进行垃圾清理。

渔护署署长黎坚明（前排右四）及建华集团副主席凌伟汉（前排右五）与联合义工队合照。政府新闻处

建华集团义工队成员今日在西贡西湾山附近一带进行垃圾清理。政府新闻处

是次活动由渔护署义工队联同建华集团义工队携手举办，共有约30人，于西贡西湾山附近一带进行垃圾清理及公众教育工作。此次合作充分体现了社区与政府携手协作，以实际行动支持将良好习惯转化为社会文化，共同守护香港珍贵的自然环境。

与行动的义工将透过交流互动，向游人讲解在偏远路段自行带走垃圾如何能直接改善环境衞生，并鼓励市民在所有郊野地点，尤其是垃圾收集服务有限的地区，实践源头减废，从而为维护香港郊野公园的洁净环境出一分力。