年宵｜食安中心巡视快餐摊位 检碗仔翅、臭豆腐、咖喱鱼蛋和小笼包等检测

2026年农历年宵市场正在全港14个地点举行，食物环境衞生署食物安全中心今日（14日）派员巡视年宵市场快餐摊位，并派发小册子，提醒档主注意食物安全。食安中心亦在年宵市场快餐摊位检取食物样本，包括碗仔翅、臭豆腐、咖喱鱼蛋和小笼包等，以作各项微生物检测。

为保障食物安全和市民健康，食安中心人员提醒快餐摊位负责人在营运时须多加注意食物安全和环境衞生，采取食物安全措施，以制作和供应合乎衞生和安全的食物。

食安中心人员向快餐摊位负责人提供食物安全和衞生教育，并派发小册子，提醒档主注意食物安全。政府新闻处

食安中心呼吁食物经营者和食物处理人员采取措施，以确保食物安全，包括保持双手和用具清洁，食物处理人员在配制食物前应彻底清洁或消毒双手；分开生熟食物，例如用不同的刀和砧板分开处理生熟食物；彻底煮熟食物，所有食材必须彻底煮熟至中心温度达摄氏75度或以上至少30秒；把食物存放于安全温度，热存食物应保持在摄氏60度以上，冷食则存放在摄氏4度或以下的雪柜内，盖好雪柜内的食物并整齐存放；及避免将食物长时间存放在室温等。