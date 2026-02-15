年廿八洗邋遢 社企为长者及照顾者推出岁晚家居大扫除服务

「年廿八洗邋遢」作为春节传统，习俗上会把家里彻底打扫一遍，清理过去一年的污秽与晦气。不过，长者随住年纪渐大手脚不如以往利索，勉强「擒高擒低」恐生家居意外。本港有社企为长者及照顾者推出岁晚家居大扫除服务，由清洁达人帮助长者把家居清洁得焕然一新，迎接新一年。长者安居协会署理管家易服务主管戴文耀接受《星岛》专访时表示，有不少长者由于不希望麻烦子女，感觉自己成了负担而拒绝子女执屋，而清洁助理作为专业的第三方正好可以代劳。

协会推管家易服务 安排助理提供专业服务 保障老人家安全

戴文耀指出，老一辈价值观往往更重视传统习俗，「一定要有个好意头，家中一定干净一点， 漂漂亮亮过年」，惟做家务讲求身体灵活及肌力，长者由于身体的基本机能开始衰退，肌肉流失、平衡力又没以往好，「未必可以像以前一样把家务处理好，勉强去做的话又容易跌倒，发生家居意外。」他指，以往曾听过有长者抹窗时不幸出现意外，所以协会推出管家易服务，安排助理提供专业服务，保持家居洁净清洁的同时，保障老人家安全。

戴文耀介绍，岁晚大扫除与一般上门打扫服务不同，清洁时间会比较长，做4个小时，亦会专门针对一些位置比较高的柜顶或较低的墙角位置，并会抹窗、抹铁闸等。他提到，团队最大的挑战未必是打扫的部分，强调在清理的过程中要顾及长者感受，保持沟通，「不少长者用家有认知障碍，或记性可能不如以往，家具或物品摆放位置其实不可以随便移动，因为他们原先的设定是安全感的来源；一旦有异动的话，老人家可能会感到不安甚至有焦虑。」

因此，协会的清洁助理必须问清楚长者究竟哪些东西可以移动，尊重和照顾他们的感受。他指，曾有一些案例是长者有收集物品的习惯， 家中囤积旧衣服、旧报纸等杂物，助理会跟长者聊天了解有没有东西可以丢掉，如果长者坚持保留的话，助理会把杂物分类收纳，「至少令通道不狭窄，不然容易发生跌倒意外。」

用家除了独居长者及双老家庭，亦不乏与家人同住的长者，只是照顾者未必有时间或不方便处理。其中一位独居用户陈婆婆，她78岁有初期认知障碍，加上年老身体功能开始慢慢衰退，很多家务她现在都做不到，家里越来越肮脏。戴文耀透露，陈婆婆虽有一位非同住的女儿，但全职工作的女儿有两位小朋友要照顾，生活繁忙，故婆婆拒绝女儿的帮忙。最后，女儿说服婆婆找清洁助理便不是麻烦她，最终助理成功协助婆婆上门大扫除。

戴文耀指，其实长者都想证明独立、想要有尊严，在香港算是比较常见，因此即使已经有被照顾的需要，依然不会开口让子女帮忙，老人家反而更容易接受专业的外人代办。他提到，随著人口老化，不止是岁末大扫除，管家易上门的清洁服务使用量于去年全年达到11755宗，按年就升幅45%，认为长者数量增加之余，疫后长者对衞生注重亦有所程度高，所以数字也屡创新高。他又提到，有关服务被社署列入「长者社区照顾服务券计划」，持券人士可获政府资助使用，借此舒缓照顾者的照顾及经济压力。

记者 赵克平

表：管家易上门清洁服务使用量

2023年：5250单

2024年：8083单

2025年：11755单

资料来源：长者安居协会