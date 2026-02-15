智能厨余回收桶试验结束 屋苑拒付维修费「退机」 学会：800元开支「性价比」极高

政府2023年推出「私人屋苑智能厨余回收桶试验计划」，向大型私人屋苑送赠智能厨余回收桶，并承担2年试验期的维修费用。首批参与计划的将军澳屋苑蔚蓝湾畔，早前要求环保署豁免在资助期后、每月每部约800元的运作和维护费用，但未获接纳，最终决定不再使用，并退回予环保署。香港废物管理学会主席陈华相对事件表示惋惜，认为800元开支其实「性价比」极高，既推动环保，亦有经济诱因，值得法团从务实的屋苑管理角度再审视。

陈华相：退回厨余桶是「可持续发展倒退」

陈华相表示，香港正面临严峻的废物处理压力，堆填区饱和在即，源头减废与资源回收是刻不容缓的任务。要达到全社会的可持续发展，政府、商界与社区必须各司其职，共同分担。他指，环保是香港以至全世界未来的核心价值，这份责任需大家一起分担，缺一不可，而过去数年，环保署大力推动扩大智能厨余回收桶的网络，相信已成功建立部分居民的厨余回收习惯，形容退回厨余回收桶「绝对是可持续发展的倒退」，相信这亦是该屋苑住户不希望看到的结果。

政府2024年推出「私人屋苑智能厨余回收桶试验计划」，向大型私人屋苑送赠智能厨余回收桶。政府新闻处图片

陈华相认为，这宗单一事件折射的不仅是屋苑管理的财政考量，更是社会在迈向环保转型期中，如何权衡「共同责任」与「长远效益」的关键课题。他表示，这笔看似可省却的800元开支，若冷静拆解，便会发现其「性价比」极高，甚至潜藏著巨大的回报潜力，值得法团试从务实的屋苑管理再出发。

厨余机服务500住户 每户每月仅承担1.6元

他引述环保署数据，若每部厨余机服务约500住户，平均每户每月仅需承担约1.6元，而居民透过回收厨余赚取积分，每户每月可兑换到的粮油杂货或超市礼劵等价值其实往往远超1.6元，「屋苑管理若从这个角度分析，其实不难突出其经济诱因。」

香港废物管理学会主席陈华相。

陈华相指，这是典型的「双赢」方案，一来屋苑积极推动环保，提升了物业支持可持续发展的正面形象；二来法团为住户保留了一个赚取礼品礼劵渠道，转过来亦保留一个推动环保的经济诱因，「这个相扣的『双赢』方案，既能实质惠及居民，又能为地球减废出一分力，何乐而不为？」

吁勿只著眼于帐面些微支出

他强调环保之路知易行难，需要的是远见而非短视，呼吁各大屋苑法团在作决策时，不要只著眼于帐面上的些微支出，应从整体福祉作考虑，「保留智能厨余机，保留的不仅是一部机器，更是居民参与绿色生活的权利与机遇。」