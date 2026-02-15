Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《The Standard》专访｜四径挑战创办人体检亮红灯成契机 4天完成创举

社会
更新时间：07:00 2026-02-15 HKT
发布时间：07:00 2026-02-15 HKT

也许出乎旁人意料，「香港四径超级挑战」并非起源自一颗雄心，而是一颗不健康的心脏。创办人Andre Blumberg 在2009年被医生告知胆固醇和血压逐年攀升，已濒用药边缘，近40岁的他却猛然醒觉，跑步强身，2011年农历年他忽发奇想：既然有四天假期，何不一次跑完香港四条长距离行山径？翌年，他用4天完成了创举。

闻四径挑战构思 跑手质疑不可能

谈到四径挑战的起源，Andre Blumberg总会回到他的觉醒时刻，他说2009年医生的警告，触发他改变生活习惯，从长工时、多社交、少休息的一般香港人作息规律，扭转成以健康饮食和运动为主轴的人生。

Andre Blumberg从跑步到跑山，却发现他对香港风景的认知非常局限，从前只是在住所、办公室和兰桂坊三地来回，未曾到过西贡，也未见过香港的海岸线与山岭，跑山让他首次看见香港的美丽。2011年农历新年的沉闷令他忽发奇想，挑战麦理浩径、卫奕信径、港岛径和凤凰径四条长程行山径。

他笑说，当他向其他跑手提起四径挑战的构想时，得到的回应是质疑与不可思议。他将质疑化为动力，2012年用4天时间跑完四径，翌年有其他跑手加入，第三年时，四径挑战改成无间断的挑战，形成了今天「香港四径超级挑战」的面貌。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
公屋租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
社会
17小时前
TVB新闻直播室变「战场」？主播周可茵疑于后台激烈争论 网民热议：睇落接近嗌交状态
TVB新闻直播室变「战场」？主播周可茵疑于后台激烈争论 网民热议：睇落接近嗌交状态
影视圈
12小时前
宝福山骨灰被盗丨翁静晶证已寻回刘家良骨灰：好激动 稍后将安排撒灰
突发
9小时前
古天乐3字回应周秀娜被李家诚告诽谤风波 笑称世事无绝对或开迷你骚
07:23
古天乐3字回应周秀娜被李家诚告诽谤风波 预告突击入戏院谢票或开迷你骚
影视圈
13小时前
TVB杯赛马日场内花絮逐格睇！细节证曾志伟仍地位超然 小花黐住乐易玲遭「冷待」劲尴尬
TVB杯赛马日场内花絮逐格睇！细节证曾志伟仍地位超然 小花黐住乐易玲遭「冷待」劲尴尬
影视圈
12小时前
农历新年｜房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员勿「主动」索取利益
农历新年｜房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
社会
9小时前
性感女神近乎全裸庆情人节：能当你的情人吗？ 小面积布料遮重点部位 幼绳牵引重量级上围
性感女神近乎全裸庆情人节：能当你的情人吗？ 小面积布料遮重点部位 幼绳牵引重量级上围
影视圈
16小时前
新年北上注意！深圳官方预测福田/罗湖/莲塘口岸＋高铁出行高峰 这3天最多人出境...
新年北上注意！深圳官方预测福田/罗湖/莲塘口岸＋高铁出行高峰 这3天最多人出境...
旅游
19小时前
70年代「低音歌后」儿子宣布再战娱乐圈 不靠母荫转型挑战新领域创事业第二春
70年代「低音歌后」儿子宣布再战娱乐圈 不靠母荫转型挑战新领域创事业第二春
影视圈
2026-02-13 15:00 HKT
「最强小三」五索情人节揭婚外情辛酸 与百亿人夫一度分手 马生：系咪一定要咁癫？
「最强小三」五索情人节揭婚外情辛酸 与百亿人夫一度分手 马生：系咪一定要咁癫？
影视圈
11小时前