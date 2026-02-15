《The Standard》专访｜四径挑战创办人体检亮红灯成契机 4天完成创举

也许出乎旁人意料，「香港四径超级挑战」并非起源自一颗雄心，而是一颗不健康的心脏。创办人Andre Blumberg 在2009年被医生告知胆固醇和血压逐年攀升，已濒用药边缘，近40岁的他却猛然醒觉，跑步强身，2011年农历年他忽发奇想：既然有四天假期，何不一次跑完香港四条长距离行山径？翌年，他用4天完成了创举。

闻四径挑战构思 跑手质疑不可能

谈到四径挑战的起源，Andre Blumberg总会回到他的觉醒时刻，他说2009年医生的警告，触发他改变生活习惯，从长工时、多社交、少休息的一般香港人作息规律，扭转成以健康饮食和运动为主轴的人生。

Andre Blumberg从跑步到跑山，却发现他对香港风景的认知非常局限，从前只是在住所、办公室和兰桂坊三地来回，未曾到过西贡，也未见过香港的海岸线与山岭，跑山让他首次看见香港的美丽。2011年农历新年的沉闷令他忽发奇想，挑战麦理浩径、卫奕信径、港岛径和凤凰径四条长程行山径。

他笑说，当他向其他跑手提起四径挑战的构想时，得到的回应是质疑与不可思议。他将质疑化为动力，2012年用4天时间跑完四径，翌年有其他跑手加入，第三年时，四径挑战改成无间断的挑战，形成了今天「香港四径超级挑战」的面貌。