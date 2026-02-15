《The Standard》专访｜藉壮丽风景重新认识城市 四径挑战创办人贝柏安 : 「坚持是港特质」

每逢农历新年佳节，香港百业稍歇，一群越野跑手却摩拳擦掌，沉失于城市的山径之中。没有打气群众，没有丰富奖金，甚至没有正式的比赛排名，跑手参与的是298公里长的「香港四径超级挑战」，一口气跑完香港四条最长的行山径。「香港四径超级挑战」创办人贝柏安 Andre Blumberg 说，挑战中所需的坚持，正反映香港的特质。

对于「香港四径超级挑战」的创办人、资深越野跑手Andre Blumberg 而言，这场挑战从来不是一场竞赛。Andre Blumberg 接受《The Standard》（《英文虎报》)访问时说，「这是一场个人的历险，多于是一场赛跑，你是在跟自己比赛，而非与其他人比拼」。刻意淡化竞赛色彩，是Andre Blumberg 的精心设计，在一个追求速度、绩效和可见成功的城市，四径挑战提供的是一种截然不同的体验——一场几乎不被看见的耐力测试。

无观众奖金「非所有成就需见证」

四径挑战近年因纪录片《香港四径大步走》上映而受到国际关注。镜头下的香港，不只是金融城市，更有延绵山脊线、隐秘沙滩与广阔郊野公园。Andre Blumberg坦言，最令他意外的，是不少本地观众也惊讶于片中呈现的香港面貌。

他认为，香港的自然环境是城市最被低估的重要资产，而四径挑战某程度上，也提醒人们重新认识这片土地。

「很多香港人都不知道香港原来是长这样，他们以为这里只有石屎森林、玻璃高楼和金融」，Andre Blumberg 同时亦提到，四径反映了香港的特色，「参加者无可避免要面对疲劳、怀疑和不适……每个人都有痛苦的时候，问题是甚么让你在困倦、饥饿和痛楚之中继续前进？」他认为，坚持是香港为人熟悉的特质，这个城市经常以应对困境，适应，再迈步向前。

与一般的赛事不同，四径挑战没有沿途拍掌的观众，甚至没有比赛排名可以追逐，陪伴跑手的只有脑海里的思绪、疲惫的身躯和让他们坚持住的动力。这位旅居香港的德国跑手认为这才是这项挑战的意义所在——不是所有成就都需要有见证，不是所有成功都需要被表彰。

四径挑战的终点没有冲线带，也没有群众，等待跑手的是一个伫立一旁的绿色邮筒——表示完成挑战的标示处。Andre Blumberg说，参加者抵达终点的画面总会教他泪流满面，因为他深知振臂一呼的背后，是无数个清晨孤独训练的累积，是错过的家庭与社交时光，是冷酷而自律的坚持。

绿邮筒成终点站 睹冲线难忍泪水

用Andre Blumberg 的话说，「超级长跑(Ultra running) 是非常自私的运动，必然有所牺牲」。他总是会受到曾挑战失败的跑手再度参加挑战所感动，甚至不亚于看见跑手挑战成功。他曾见过不敌疲累、怀疑和痛楚的参加者，来年再挑战时的进步，跑手触碰邮筒的那一刻，流露的感情是原始的，有释然，有光荣，还有泪水，「挑战不只是那三天，还有这三天前的一切」。

今年的「香港四径超级挑战」将于本月17日至19日（初一至初三）举行。「一群新的跑手又将踏上这考验意志力的路途，也提醒我们有些故事，只有在慢下来之后，才能真正看见。」

记者︰Marco Lam