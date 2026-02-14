Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

农历新年 ‧ 持续更新｜截至早上10时出入境人次逾22万 机场最繁忙录逾4.7万人次

社会
更新时间：13:00 2026-02-14 HKT
发布时间：13:00 2026-02-14 HKT

临近农历新年，入境处今日（14日）表示，截至早上10时，本港各出入境管制站合计录得超过22.1万人次出入境，其中机场处理逾4.7万人次，为最繁忙口岸。整体出境人次约13.6万，远高于入境的8.4万人次，当中香港居民占超过11.7万人次出境。

机场、罗湖及高铁西九龙站最繁忙

全港各出入境口岸录得总计221,322人次出入境。当中出境人次为136,464，入境人次则为84,858。

各口岸中，机场客流最高，录得47,257人次；其次为罗湖管制站，有29,999人次；高铁西九龙站亦录得29,503人次。

逾11万港人出境 内地访客为入境主力

出境人次中，香港居民占绝大多数，达117,228人次。同期入境的香港居民则有34,257人次。访客方面，入境旅客以内地访客为主，录得42,863人次。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
消息：警起回刘家良和向华胜骨灰 绑匪仍然在逃
宝福山骨灰被盗．星岛独家丨警成功寻回刘家良向华胜被盗骨灰 「绑匪」连环爆窃 部分家属收勒索要求
突发
6小时前
前TVB小花绝地反弹失败？突宣布再度退隐 为一事叹身心疲累： 真系力不从心
前TVB小花绝地反弹失败？突宣布再度退隐 为一事叹身心疲累： 真系力不从心
影视圈
18小时前
9岁抗癌小天使苦撑一年病逝 母曾剃发陪伴化疗 生前哭诉：我想离开了
9岁抗癌小天使苦撑一年病逝 母曾剃发陪伴化疗 生前哭诉：我想离开了
保健养生
2026-02-13 13:00 HKT
70年代「低音歌后」儿子宣布再战娱乐圈 不靠母荫转型挑战新领域创事业第二春
70年代「低音歌后」儿子宣布再战娱乐圈 不靠母荫转型挑战新领域创事业第二春
影视圈
22小时前
80年代港姐冠军净身出户告别混乱生活 剖白与才子离婚内幕：关系好差 曾为女儿哑忍
80年代港姐冠军净身出户告别混乱生活 剖白与才子离婚内幕：关系好差 曾为女儿哑忍
影视圈
4小时前
旺角兆万帝王水产3.31结业！叹生意难做：上年度录得嘅亏损史无前例 网红店员小龙哥现身回应...
01:54
旺角兆万帝王水产3.31结业！叹生意难做：上年度录得嘅亏损史无前例 网红店员小龙哥现身回应...
饮食
2026-02-13 13:47 HKT
长发女天星码头瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂过无人扶起 网民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
长发女天星码头瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂过无人扶起 网民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
时事热话
2026-02-13 13:18 HKT
虎妈「望女成龙」22岁医科生患大肠癌病逝 患癌后重新体验人生 曾叹：前所未有轻松
虎妈「望女成龙」22岁医科生患大肠癌病逝 患癌后重新体验人生 曾叹：前所未有轻松
保健养生
2026-02-12 16:31 HKT
六合彩新春金多宝︱2亿头奖历年最高 2.21搅珠 即睇5大幸运号码
社会
17小时前
大批999.9千足纯金「金条」 西营盘随街放 网民不避嫌公开寻金地点｜Juicy叮
大批999.9千足纯金「金条」 西营盘随街放 网民不避嫌公开寻金地点｜Juicy叮
时事热话
22小时前