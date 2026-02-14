农历新年 ‧ 持续更新｜截至早上10时出入境人次逾22万 机场最繁忙录逾4.7万人次

临近农历新年，入境处今日（14日）表示，截至早上10时，本港各出入境管制站合计录得超过22.1万人次出入境，其中机场处理逾4.7万人次，为最繁忙口岸。整体出境人次约13.6万，远高于入境的8.4万人次，当中香港居民占超过11.7万人次出境。

机场、罗湖及高铁西九龙站最繁忙

全港各出入境口岸录得总计221,322人次出入境。当中出境人次为136,464，入境人次则为84,858。

各口岸中，机场客流最高，录得47,257人次；其次为罗湖管制站，有29,999人次；高铁西九龙站亦录得29,503人次。

逾11万港人出境 内地访客为入境主力

出境人次中，香港居民占绝大多数，达117,228人次。同期入境的香港居民则有34,257人次。访客方面，入境旅客以内地访客为主，录得42,863人次。