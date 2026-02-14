农历新年 ‧ 持续更新｜截至下午4时出入境人次逾68万 罗湖口岸最繁忙录逾11.8万

临近农历新年，入境处今日（14日）表示，截至下午4时，本港各出入境管制站合计录得超过68.7万人次出入境，其中罗湖口岸处理逾11.8万人次，为最繁忙口岸。整体出境人次约44万，远高于入境的24.7万人次，当中香港居民占超过37万人次出境。

机场、罗湖及高铁西九龙站最繁忙

全港各出入境口岸录得总计687,485人次出入境。当中出境人次为439,968，入境人次则为247,517。

各口岸中，罗湖口岸客流最高，录得118,856人次；其次为落马洲支线管制站，有101,641人次；深圳湾亦录得100,209人次；机场录得98,240人次。

逾11万港人出境 内地访客为入境主力

出境人次中，香港居民占绝大多数，达371,895人次。同期入境的香港居民则有103,961人次。访客方面，入境旅客以内地访客为主，录得120,777人次。