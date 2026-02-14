Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

农历新年 ‧ 持续更新｜截至下午4时出入境人次逾68万 罗湖口岸最繁忙录逾11.8万

社会
更新时间：18:38 2026-02-14 HKT
发布时间：13:00 2026-02-14 HKT

临近农历新年，入境处今日（14日）表示，截至下午4时，本港各出入境管制站合计录得超过68.7万人次出入境，其中罗湖口岸处理逾11.8万人次，为最繁忙口岸。整体出境人次约44万，远高于入境的24.7万人次，当中香港居民占超过37万人次出境。

机场、罗湖及高铁西九龙站最繁忙

全港各出入境口岸录得总计687,485人次出入境。当中出境人次为439,968，入境人次则为247,517。

各口岸中，罗湖口岸客流最高，录得118,856人次；其次为落马洲支线管制站，有101,641人次；深圳湾亦录得100,209人次；机场录得98,240人次。

逾11万港人出境 内地访客为入境主力

出境人次中，香港居民占绝大多数，达371,895人次。同期入境的香港居民则有103,961人次。访客方面，入境旅客以内地访客为主，录得120,777人次。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
公屋租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
社会
4小时前
TVB新闻直播室变「战场」？主播周可茵疑于后台激烈争论 网民热议：睇落接近嗌交状态
TVB新闻直播室变「战场」？主播周可茵疑于后台激烈争论 网民热议：睇落接近嗌交状态
影视圈
6小时前
情人节荔枝角垃圾桶收花 网民侦探上身：花内有戒指？ 「恋爱专家」拆解最现实弃花理由｜Juicy叮
情人节荔枝角垃圾桶收花 网民侦探上身：花内有戒指？ 「恋爱专家」拆解最现实弃花理由｜Juicy叮
时事热话
6小时前
消息：警起回刘家良和向华胜骨灰 绑匪仍然在逃
02:00
宝福山骨灰被盗．星岛独家丨警成功寻回刘家良向华胜被盗骨灰 「绑匪」连环爆窃 部分家属收勒索要求
突发
13小时前
80年代港姐冠军净身出户告别混乱生活 剖白与才子离婚内幕：关系好差 曾为女儿哑忍
80年代港姐冠军净身出户告别混乱生活 剖白与才子离婚内幕：关系好差 曾为女儿哑忍
影视圈
11小时前
女子马鞍山商场掷筊求指点迷津 突遇人生交叉点 网民眼花以为就地大解｜Juicy叮
女子马鞍山商场掷筊求指点迷津 突遇人生交叉点 网民眼花以为就地大解｜Juicy叮
时事热话
4小时前
新年派利是全攻略！14个必知宜忌 避用3颜色利是封？新婚要派「双封」？吉日拆利是可聚财
新年派利是全攻略！14个必知宜忌 避用3颜色利是封？新婚要派「双封」？吉日拆利是可聚财
生活百科
8小时前
性感女神近乎全裸庆情人节：能当你的情人吗？ 小面积布料遮重点部位 幼绳牵引重量级上围
性感女神近乎全裸庆情人节：能当你的情人吗？ 小面积布料遮重点部位 幼绳牵引重量级上围
影视圈
4小时前
六合彩新春金多宝︱2亿头奖历年最高 2.21搅珠 即睇5大幸运号码
社会
2026-02-13 20:05 HKT
新年北上注意！深圳官方预测福田/罗湖/莲塘口岸＋高铁出行高峰 这3天最多人出境...
新年北上注意！深圳官方预测福田/罗湖/莲塘口岸＋高铁出行高峰 这3天最多人出境...
旅游
7小时前