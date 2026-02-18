Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

农历新年 ‧ 持续更新｜年初二截至下午9时97.7万人次出入境 20.6万内地客来港

社会
更新时间：00:50 2026-02-19 HKT
发布时间：18:01 2026-02-18 HKT

农历新年长假期，入境处早前预料2月14日至2月23日间，将有约1,138万人次进出香港，陆路出境高峰为2月14日，入境高峰则为2月22日。本文为读者更新出入境数字。

2.19︱截至初二下午9时 97.7万人出入境

【00:50】入境处表示，截至年初二周三(18日)晚上9时，有97.7万人次经各管制站出入境。其中44.5万人次入境，内地旅客占20.6万人次，最多内地旅客经高铁西九龙站入境。

至于出境旅客，共有53.1万人次，本港居民占38.4万人次，最多人经罗湖口岸离境。

2.18︱截至下午4时 逾66.7万人出入境

【17:50】入境处表示，截至下午4时，共有超过66.7万人次经各管制站出入境。

入境有超过28.1万人次，其中内地旅客有近17.9万多人次，最多内地客从高铁西九龙站入境，其次是落马洲支线。

至于出境人次约38.6万，其中本港居民有超过32.3万人次，最多港人从罗湖口岸出境，其次是深圳湾口岸。

2.17︱截至下午4时 50.7万人次出入境

【17:15】大年初一，截至下午4时，总出入境人次约50.7万，当中出境人次约33.8万，当中约28.4万为香港居民。而共有约9.8万人次内地访客入境香港。

【11:20】入境处数字显示，年初一截至早上10时，有约17.4万人次出入境。出境人次为11.7万，当中有10.3万为香港居民。

2.16︱截至下午4时逾41万人次出入境　

【18:04】截至下午4时，各口岸共有超过41.6人次出入境，其中出境有近25.7万人次，包括20.3万香港居民。最多人经机场离境，有超过4.9万人次；其次是罗湖和高铁西九龙站，分别有大约3.8万人次。

入境人次则有近16万，其中内地游客占6.6万人次。最多人经机场入境，有2.9万人次；其次是罗湖及落马洲支线口岸，分别有2.3万及2.1万人次。

2.15︱截至下午4时逾58万人次出入境

【18:30】入境处指截至下午4时，出入境人次有58.1万，逾27万港人出境，超过11万内地旅客访港。

【11:30】入境处指，2月15日截至上午10时，本港各口岸共有192,442人次出入境。当中11.5万人次属出境、近9.5万是香港居民。各关口之中，暂时以机场最为繁忙。

2.14︱机场、罗湖及高铁西九龙站最繁忙

全港各出入境口岸录得总计687,485人次出入境。当中出境人次为439,968，入境人次则为247,517。

各口岸中，罗湖口岸客流最高，录得118,856人次；其次为落马洲支线管制站，有101,641人次；深圳湾亦录得100,209人次；机场录得98,240人次。

逾11万港人出境 内地访客为入境主力

出境人次中，香港居民占绝大多数，达371,895人次。同期入境的香港居民则有103,961人次。访客方面，入境旅客以内地访客为主，录得120,777人次。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
影视圈
11小时前
王菲春晚后台疑凸点惹议：没穿内衣没大不了 「目露凶光」画面流出 网民斥不把粉丝当家人
王菲春晚后台疑凸点惹议：没穿内衣没大不了 「目露凶光」画面流出 网民斥不把粉丝当家人
影视圈
15小时前
多间连锁茶记餐厅实施「新年价」  港男指加二无阻坐满6成客：边个话市道唔好 网民点出真实情况...
多间连锁茶记餐厅实施「新年价」  港男指加二无阻坐满6成客：边个话市道唔好 网民点出真实情况...
饮食
19小时前
前TVB「失业女星」卖养生产品 揾7岁女做生招牌饮女人「大补茶」惹争议
前TVB「失业女星」卖养生产品 揾7岁女做生招牌饮女人「大补茶」惹争议
影视圈
9小时前
TVB「头号是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靓股」  丑闻缠身被勒令停工
TVB「头号是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靓股」  丑闻缠身被勒令停工
影视圈
2026-02-16 20:00 HKT
26岁港男离奇陈尸台北五星级酒店 疑未按时退房职员查看揭发
00:45
26岁港男陈尸台北五星级酒店 警方初步调查：排除他杀
两岸热话
9小时前
赵希洛老公「真身」终曝光！外形高大激似陈豪 爱巢楼底极高尽显奢华 「温室」睡房采光度十足
赵希洛老公「真身」终曝光！外形高大激似陈豪 爱巢楼底极高尽显奢华 「温室」睡房采光度十足
影视圈
14小时前
陈慧琳两子正面罕曝光！「虾饺仔」呆萌样似足宋仲基 180cm身高超越妈妈 细仔刘琛尽得爸爸真传
陈慧琳两子正面罕曝光！「虾饺仔」呆萌样似足宋仲基 180cm身高超越妈妈 细仔刘琛尽得爸爸真传
影视圈
12小时前
郑欣宜消失近一年罕有现身办年货 一个细节泄露健康状况
郑欣宜消失近一年罕有现身办年货 一个细节泄露健康状况
影视圈
2026-02-17 12:00 HKT
星岛申诉王｜韩国排毒神器西梅汁 实测一小时即炸马桶 医生：含高浓度山梨醇如同泻药
03:17
星岛申诉王｜韩国排毒神器西梅汁 实测一小时即炸马桶 医生：含高浓度山梨醇如同泻药
申诉热话
13小时前