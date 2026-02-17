Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

农历新年 ‧ 持续更新｜年初一截至上午10时 有逾11万人次出境

社会
更新时间：11:16 2026-02-17 HKT
发布时间：11:16 2026-02-17 HKT

农历新年长假期，入境处早前预料2月14日至2月23日间，将有约1,138万人次进出香港，陆路出境高峰为2月14日，入境高峰则为2月22日。本文为读者更新出入境数字。

2.17︱截至上午10时 17.4万人次出入境

【11:20】入境处数字显示，年初一截至早上10时，有约17.4万人次出入境。出境人次为11.7万，当中有10.3万为香港居民。

2.16︱截至下午4时逾41万人次出入境　

【18:04】截至下午4时，各口岸共有超过41.6人次出入境，其中出境有近25.7万人次，包括20.3万香港居民。最多人经机场离境，有超过4.9万人次；其次是罗湖和高铁西九龙站，分别有大约3.8万人次。

入境人次则有近16万，其中内地游客占6.6万人次。最多人经机场入境，有2.9万人次；其次是罗湖及落马洲支线口岸，分别有2.3万及2.1万人次。

2.15︱截至下午4时逾58万人次出入境

【18:30】入境处指截至下午4时，出入境人次有58.1万，逾27万港人出境，超过11万内地旅客访港。

【11:30】入境处指，2月15日截至上午10时，本港各口岸共有192,442人次出入境。当中11.5万人次属出境、近9.5万是香港居民。各关口之中，暂时以机场最为繁忙。

2.14︱机场、罗湖及高铁西九龙站最繁忙

全港各出入境口岸录得总计687,485人次出入境。当中出境人次为439,968，入境人次则为247,517。

各口岸中，罗湖口岸客流最高，录得118,856人次；其次为落马洲支线管制站，有101,641人次；深圳湾亦录得100,209人次；机场录得98,240人次。

逾11万港人出境 内地访客为入境主力

出境人次中，香港居民占绝大多数，达371,895人次。同期入境的香港居民则有103,961人次。访客方面，入境旅客以内地访客为主，录得120,777人次。

