狗只入食肆︱谢展寰：细小挤迫餐厅或不宜发牌  一年内违规3次即取消资格

政府拟修例容许狗只进入食肆，首阶段计划设约500至1000个名额，会采取抽筹形式分配。环境及生态局局长谢展寰表示，原则上面积细小、环境挤迫的餐厅，可能不适合发牌。此外，就政府首次公开招聘食物环境衞生署署长，他强调此职位需具备敏锐的政治触觉，相信有助推进食环署的改革工作。

谢展寰今（14日）在一个电视节目表示，发牌时会考虑食肆的面积，同时亦会评估餐厅的经营性质及是否设有户外空间，以减少意外或冲突发生的机会。不过，政府目前仍未就食肆面积要求订出具体标准，将会与业界进一步商讨，原则上细小而挤迫的场所或不宜发牌。当局亦正考虑限制每位顾客可携带狗只的数量。

无需分区发放牌照 违规3次即取消资格

被问到会否按每区分配一些牌照名额，以促进全港人宠共融的氛围。谢展寰指，经与业界探讨后，认为未必有需要刻意分区，且当局目前亦未能掌握实际有意申请的餐厅数目。他续称，新牌照将附带多项条款，包括禁止在厨房内烹煮狗食，以防与人类食物出现交叉感染；违规者将面临罚款，初步构思若食肆在12个月内违规3次，将被取消准许狗只进入的资格。

政府日前刊登职位空缺，破天荒首次以公开招聘形式招募食物环境衞生署署长，招聘条件包括要求应征者具敏锐政治触觉、在政策、执法及运作上具策略视野，以及拥有执法经验等。谢展寰表示，政府就此已思考一段时间。

食环署工作范畴广泛与执法工作息息相关

他解释，食环署的工作范畴广泛，与市民的生活息息相关， 亦牵涉到很多不同利益的冲突。作为高级公务员及部门领导，若具备敏锐的政治触觉及相关执法经验，相信将有助推进食环署的改革进程。

另外，随著农历新年假期临近，谢展寰表示，当局将会加强郊野公园的管理措施，包括增派人手到西贡咸田湾清洁及管理洗手间，同时会加设大型垃圾桶，渔农自然护理署亦会加强巡逻工作。

相关新闻：

狗只入食肆︱环境局：携带狗数量不设上限 餐厅可买保险惟非强制要求

狗只入食肆︱业界料Cafe、西餐厅申请较踊跃 提醒申请前考虑员工接受程度

食环署长、新闻处长首次公开招聘 月薪近30万 条件包括「能处理政治敏感议题」、具策略性视野

