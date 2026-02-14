食环署加强巡查售卖盆菜食物业处所 农历新年期间持续进行

食物环境衞生署（食环署）宣布已加强巡查全港售卖盆菜的食物业处所，有关行动会在农历新年期间持续进行，以保障市民健康。食安中心早前完成的专项调查中，所有盆菜样本均通过致病菌检测。

巡查重点：温度控制与防止交叉污染

食环署发言人（14日）表示，鉴于盆菜食材繁多，制作程序复杂，署方已加强巡查，行动将持续至农历新年后。巡查重点关注食物的制备、贮存、翻热及运送过程，确保符合安全标准。有关的巡查要点包括：

温度控制： 确保热食保持于摄氏60度或以上，冷藏食品则在摄氏4度或以下，避免食物长时间处于摄氏4至60度的危险温度范围。

防止交叉污染： 检查生、熟食物是否妥善分开处理及存放。

环境及个人衞生： 视察食物处理人员的个人衞生状况，以及处所是否备有足够的洗手设施与清洁用品。

食环署人员在巡查期间，会向业界派发食物安全单张，提醒其遵循良好衞生规范。同时，食安中心早前从全港零售商（包括网店）抽取的盆菜样本，致病菌含量检测结果全数合格。

