到访国际商事争端预防与解决组织 律师会：深化国际法律交流 助力涉外法治建设

香港律师会今日（14日）在社交平台发文，指会长汤文龙律师于昨日（13日）参与「哈德门国际会客厅系列活动 - 东方调解的全球视角」。他在会上强调香港在友好争议解决方式上具备独特优势，是国际商贸的「超级增值者」，能巩固香港「调解之都」的战略定位。

汤文龙于2026年2月13日率理事岑君毅律师、侯伯燊律师、徐凯怡律师、赵彤律师，以及仲裁委员会委员陈浣恩参与「哈德门国际会客厅系列活动 - 东方调解的全球视角」。

活动由国际商事争端预防与解决组织（「ICDPASO」）主办，并由香港律师会、新加坡律师会、中国贸促会商法中心及比利时中国经贸委员会共同协办，吸引约100名来自中国内地及海外司法管辖区的参与者。

郑若骅：国际调解院积极向世界企业和持份者推广调解优点

国际调解院秘书长郑若骅在活动上发表主题演讲，她表示国际调解院除了将总部落户在香港外，也积极地向世界各地的企业和持份者推广调解的优点，鼓励他们将调解作为解决争议的第一选择，巩固香港作为「调解之都」的战略定位，彰显香港作为国际法律领域「超级联系人」的独特角色。

汤文龙：香港在国际争议解决服务拥独特优势

汤文龙应邀致闭幕辞，强调国家发展方向对友好争议解决方式和合适地点的强烈需求。此外，他指出香港和香港律师在提供国际争议解决服务、促进国际商业发展方面所具备的独特优势和不可替代的角色。

在发言中，汤文龙特别指出香港拥有国际级的调解和仲裁制度，以及具备国际流通的争议解决人才，令香港作为国际商贸的「超级增值者」及相关服务的首选之地。他进一步补充，国际律师联盟（UIA）有意在香港举办国际调解会议，这反映出香港作为新兴「调解之都」的地位，正日益得到广泛认可，同时也突显香港是协调跨境争议解决实务的天然枢纽。

徐凯怡表示，香港律师精通国际语言，更能听懂企业的声音，运用「东方智慧」结合国际经验，提供具法律效力且切合商业需要的解决方案。在调解中，透过如「谈判协议的最佳替代方案」（BATNA）、「可能达成协议的范围」(ZOPA)等专业技巧，协助当事人跳出对立、重构诉求，并推动跨文化沟通，从「赢得纠纷」走向「解决问题」，实现商业合作的长远价值与法律确定性。

律师会到访 ICDPASO 就未来国际商事争端预防与解决合作作交流

另外， 香港律师会一行亦在同日早上访问 ICDPASO，并与 ICDPASO 秘书长贾珅及综合事务部主任杨照莹等代表会面。会议期间，汤文龙重点介绍香港律师会的职能使命，并阐述香港在国际争议解决格局中的核心地位。他强调，香港律师具备深厚的国际背景及丰富的实务经验，香港的专业法律实力可与ICDPASO的制度优势相辅相成。及早化解分歧不仅有助降低成本，亦能维系商业关系，促进国际商贸的长远稳定发展，这与香港以解决问题为导向的法律服务理念相契合。

贾珅则在会上介绍ICDPASO的组织架构及核心优势。双方亦就未来在国际商事争端预防与解决的合作方面作交流。代表团亦获安排参观ICDPASO总部，并在轻松的午餐会上进一步加强对彼此的理解。

最后，代表团在北京期间亦把握机会，与领先科技企业进行法务交流。

香港律师会表示，将继续加强与不同司法管辖区及专业团体的联系，巩固香港作为国际调解中心的领先地位，进一步提升本港在国家涉外法治建设及全球法治发展中的角色。