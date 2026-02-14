教师执业证书︱蔡若莲料本立法年度内完成审议 下学年生效 两年后全面实施

为提升教师专业，教育局计划修订《教育条例》，引入教师执业证书制度。教师局局长蔡若莲今早（14日)在电台节目解释，此举是与时并进的措施。制度要求执业教师每三年续期一次，并在三年内完成150小时的专业进修，该软指标已推行二十多年，现在将其列为执业要求亦是合乎情理。

脱产教师重返教学岗位 需完成60小时指定培训

目前注册教师有16万，但实际执业的仅7万名，蔡若莲认为，引入执业制度能更准确地掌握在职教师的人数，让当局进行更精准的人手规划和培训。被问到三年续牌一次会否太严，她称教师培训以三年为一个周期，对比其他国家亦不算太密；对于脱产一段时间后重返教学岗位的教师，则需完成60小时的指定培训，以更新其对教育最新发展的认识。

蔡若莲又指，考虑到学校的实际运作，新规定也设有豁免。若代课老师代课短于3天，在12个月内受聘不超过30个上学日，则可豁免持有执业证书的要求。但对于任期超过三天的月薪或长期代课教师，则仍需满足相关要求，以保障学生长时间接触的教学质素。

修例料下学年始生效 设一年过渡期

蔡若莲最后提到，相关修订条例草案计划于今年6、7月提交立法会审议，期望能在本立法年度内完成。由于程序需时，预计新生效的学年将会是下一个学年。条例生效后，还会设有一年的过渡期，意味全面实施最快也要在两年后。

