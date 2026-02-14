Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

教师执业证书︱蔡若莲料下半年交立法会 设一年过渡期 最快28/29学年全面实施

社会
更新时间：10:45 2026-02-14 HKT
发布时间：10:45 2026-02-14 HKT

为提升教师专业，教育局计划修订《教育条例》，引入教师执业证书制度。教师局局长蔡若莲今早（14日)在电台节目解释，此举是与时并进的措施。制度要求执业教师每三年续期一次，并在三年内完成150小时的专业进修，该软指标已推行二十多年，现在将其列为执业要求亦是合乎情理。

脱产教师重返教学岗位 需完成60小时指定培训

目前注册教师有16万，但实际执业的仅7万名，蔡若莲认为，引入执业制度能更准确地掌握在职教师的人数，让当局进行更精准的人手规划和培训。被问到三年续牌一次会否太严，她称教师培训以三年为一个周期，对比其他国家亦不算太密；对于脱产一段时间后重返教学岗位的教师，则需完成60小时的指定培训，以更新其对教育最新发展的认识。

蔡若莲又指，考虑到学校的实际运作，新规定也设有豁免。若代课老师代课短于3天，在12个月内受聘不超过30个上学日，则可豁免持有执业证书的要求。但对于任期超过三天的月薪或长期代课教师，则仍需满足相关要求，以保障学生长时间接触的教学质素。

修例料2027/28学年生效  设一年过渡期

蔡若莲最后提到，当局计划于下半年呈交立法会审议，预计2027/28学年正式生效，但会设一年过渡期，最快可于2028/29学年全面实施。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
公屋租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
社会
4小时前
TVB新闻直播室变「战场」？主播周可茵疑于后台激烈争论 网民热议：睇落接近嗌交状态
TVB新闻直播室变「战场」？主播周可茵疑于后台激烈争论 网民热议：睇落接近嗌交状态
影视圈
6小时前
消息：警起回刘家良和向华胜骨灰 绑匪仍然在逃
02:00
宝福山骨灰被盗．星岛独家丨警成功寻回刘家良向华胜被盗骨灰 「绑匪」连环爆窃 部分家属收勒索要求
突发
13小时前
80年代港姐冠军净身出户告别混乱生活 剖白与才子离婚内幕：关系好差 曾为女儿哑忍
80年代港姐冠军净身出户告别混乱生活 剖白与才子离婚内幕：关系好差 曾为女儿哑忍
影视圈
11小时前
情人节荔枝角垃圾桶收花 网民侦探上身：花内有戒指？ 「恋爱专家」拆解最现实弃花理由｜Juicy叮
情人节荔枝角垃圾桶收花 网民侦探上身：花内有戒指？ 「恋爱专家」拆解最现实弃花理由｜Juicy叮
时事热话
6小时前
新年派利是全攻略！14个必知宜忌 避用3颜色利是封？新婚要派「双封」？吉日拆利是可聚财
新年派利是全攻略！14个必知宜忌 避用3颜色利是封？新婚要派「双封」？吉日拆利是可聚财
生活百科
8小时前
女子马鞍山商场掷筊求指点迷津 突遇人生交叉点 网民眼花以为就地大解｜Juicy叮
女子马鞍山商场掷筊求指点迷津 突遇人生交叉点 网民眼花以为就地大解｜Juicy叮
时事热话
4小时前
「洗米嫂」陈慧玲露肩会神秘猛男！同框扭动身躯骚默契 男方「星级」身份曝光
「洗米嫂」陈慧玲露肩会神秘猛男！同框扭动身躯骚默契 男方「星级」身份曝光
影视圈
10小时前
六合彩新春金多宝︱2亿头奖历年最高 2.21搅珠 即睇5大幸运号码
社会
23小时前
前TVB小花绝地反弹失败？突宣布再度退隐 为一事叹身心疲累： 真系力不从心
前TVB小花绝地反弹失败？突宣布再度退隐 为一事叹身心疲累： 真系力不从心
影视圈
2026-02-13 19:30 HKT