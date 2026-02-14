情人节｜219对准新人今日共谐连理 中环兰桂坊多间餐厅订枱爆满

今日情人节，不少情侣会选择在这个浪漫日子共谐连理。入境处数字显示，今年共有219对准新人选择在今日结婚，较去年同日的180对上升，其中78对选择在婚姻登记处注册，129对选择由婚姻监礼人持婚礼，余下12对则在特许礼拜场所成亲。

另外，今日亦会有不少情侣到餐厅共晋烛光晚餐。中环兰桂坊一间法式餐厅的员工罗先生表示，情人节正日订枱情况相当理想，由傍晚5时至晚上10时预订全数爆满，部分时段更要付费留位，有不少顾客要加入候补。他估计，用餐时间每枱约需1.5小时，部分时段只能透过加快翻枱节奏、在客人完成用餐后尽快整理枱面，才能释出座位应付下一轮订座。

人手方面，他称，楼面已增聘约3名兼职员工协助，位置方面额外增加约4至5张枱，「平日晚市人手通常5个人，而情人节则增加约三成，务求保持出餐与服务质素。」他称，为营造浪漫气氛，餐厅今年加强布置与活动安排，每位到店用餐的客人将获赠一枝玫瑰花以及送上朱古力作小礼物，亦安排钢琴师驻场，并有唱歌及弹奏表演，盼提升用餐体验。

以中式风格为主题的酒吧负责人唐小姐表示，在情人节前一星期已开始有客人订座，早在两日前已预订已经额满，当中以晚上9时半至凌晨12时半最为受欢迎。为应付客流，她指，将额外增聘两至三名兼职员工，预计晚市可做到三至四轮生意。她又称，酒吧今年再推出限定鸡尾酒「兰舍兰离」套餐，寓意与爱侣一生一世，「上年跨年推出时，大家反应亦都很理想，不少情侣特意点选，因此今年再度加推，希望他们饮完之后，当系一个祝福，希望大家有情人终成眷属。」

在中环区附近上班刘先生，花费500元自选一紥鲜花，为「博红颜一笑」，他称，女朋友不喜欢玫瑰花，因此，今年特意挑选了一束较有创意的花束，「每年都会送花，今年在网上订了花束，但送来后质素不好，见到花都谢了，所以趁着下班来门市买。」

记者 何姵妤