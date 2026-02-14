Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

消防处联同海关警方打击非法燃油活动 破2非法加油站检查1600公升油

社会
更新时间：01:28 2026-02-14 HKT
发布时间：01:28 2026-02-14 HKT

消防处联同香港海关及警务处周五（13日）进行代号「截流」的联合行动，特别针对市区内的非法燃油转注黑点作重点打击，以遏止有关活动在人口稠密地区蔓延，保障公众安全。

行动中，消防处人员利用无人机进行高空侦察，成功锁定七个隐蔽黑点。执法人员共侦破两宗案件，在大角咀海辉道及九龙湾宏光道分别捣破一个流动非法汽油加油站及一个非法柴油加油站，检获约600公升未完税汽油、1 000公升柴油及大批入油工具。涉案人士包括两名相信为非法加油站负责人及一名正在该处光顾的男子，他们涉嫌触犯《消防（消除火警危险）规例》、《危险品条例》及《应课税品条例》。两辆涉嫌用作非法加油站的车辆及一辆光顾入油的车辆亦被检取。案件仍在调查中。

涉案人士包括两名相信为非法加油站负责人及一名正在该处光顾的男子。新闻处照片（下同）
涉案人士包括两名相信为非法加油站负责人及一名正在该处光顾的男子。新闻处照片（下同）
图示行动中检获的部分非法燃油。
图示行动中检获的部分非法燃油。
图示行动中检取并扣留的部分车辆。
图示行动中检取并扣留的部分车辆。
消防处邀请海关及警务处等政府部门，以及石油相关行业代表举行特别会议，探讨非法燃油转注活动的情报及在源头堵截燃油供应的防控策略。
消防处邀请海关及警务处等政府部门，以及石油相关行业代表举行特别会议，探讨非法燃油转注活动的情报及在源头堵截燃油供应的防控策略。

此外，为进一步强化应对非法燃油转注活动策略，消防处今日邀请海关及警方等政府部门，以及石油相关行业代表举行特别会议，探讨非法燃油转注活动的情报及在源头堵截燃油供应的防控策略。会议中，石油业界代表分享了现行的燃油供应模式及营运操作，并聚焦讨论危险品车辆在油库取油的各项加强监控措施，包括要求取油者提供燃油使用的详情及去向，以及探讨向执法部门提供库存及销售纪录的可能性，以协助进行精准打击。

消防处一向致力打击各类非法燃油转注活动。处方呼吁市民切勿光顾非法加油站，由于这些加油站未有装设加油站专用的消防装置及设备，一旦发生火警，后果堪虞。

根据《消防（消除火警危险）规例》，任何人为业务目的而管有或控制受管制物质，以转注入汽车油缸，即属犯罪。《危险品条例》亦规定即，除非领有牌照或获豁免，否则任何人制造、贮存、运送或使用超过豁免量的危险品，即属犯罪。一经定罪，首次定罪最高可被判罚款10万元及监禁六个月。

根据《应课税品条例》，被发现载有未完税汽油的车辆，以及任何用作或拟用作干犯相关罪行的工具、用具等物品，不论是否有任何人就任何罪行被定罪，均依法处理及没收。任何人若处理、管有、售卖或购买未完税汽油即属违法。一经定罪，最高可被判罚款100万元及监禁两年。

各执法部门将继续透过跨部门协作及科技执法（如无人机巡逻），全力打击非法燃油转注活动。市民如发现怀疑非法加油活动，可致电消防处24小时热线5577 9666，或透过消防处「火警危险电子投诉平台」（fhcp.hkfsd.gov.hk）上的「『油击』举报眼」作出举报。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
李家诚控告周秀娜诽谤及骚扰 指引发虚假传闻 强调不认识周秀娜、绝无任何关系
01:53
李家诚控告周秀娜诽谤及骚扰 指引发虚假传闻 强调不认识周秀娜、绝无任何关系
社会
11小时前
大批999.9千足纯金「金条」 西营盘随街放 网民不避嫌公开寻金地点｜Juicy叮
大批999.9千足纯金「金条」 西营盘随街放 网民不避嫌公开寻金地点｜Juicy叮
时事热话
9小时前
旺角兆万帝王水产3.31结业！叹生意难做：上年度录得嘅亏损史无前例 网红店员小龙哥现身回应...
01:54
旺角兆万帝王水产3.31结业！叹生意难做：上年度录得嘅亏损史无前例 网红店员小龙哥现身回应...
饮食
11小时前
长发女天星码头瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂过无人扶起 网民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
长发女天星码头瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂过无人扶起 网民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
时事热话
12小时前
70年代「低音歌后」儿子宣布再战娱乐圈 不靠母荫转型挑战新领域创事业第二春
70年代「低音歌后」儿子宣布再战娱乐圈 不靠母荫转型挑战新领域创事业第二春
影视圈
10小时前
黎诺懿过亿豪宅「沦陷」老婆濒临崩溃 深夜直击「不速之客」偷一物露台惨状曝光
黎诺懿过亿豪宅「沦陷」老婆濒临崩溃 深夜直击「不速之客」偷一物露台惨状曝光
影视圈
8小时前
海港城再现迷晕党？南亚「神棍」自称心理学家施读心术 握手疑落药 网民头晕两小时
海港城再现迷晕党？南亚「神棍」自称心理学家施读心术 握手疑落药 网民头晕两小时
社会
8小时前
周天行（左）与林晓敏（右）入纸申请大律师认许，仪式将于本月28日举行。资料图片
律政司副刑事检控专员周天行与高级检控官林晓敏申请大律师认许 2月28日开庭处理
社会
2026-02-12 17:45 HKT
方力申两个月大B女打针初体验喊到冇气 心碎表情控诉遭背叛：唔会再信你哋 眼睥睥超爆笑
方力申两个月大B女打针初体验喊到冇气 心碎表情控诉遭背叛：唔会再信你哋 眼睥睥超爆笑
影视圈
7小时前
前TVB小花绝地反弹失败？突宣布再度退隐 为一事叹身心疲累： 真系力不从心
前TVB小花绝地反弹失败？突宣布再度退隐 为一事叹身心疲累： 真系力不从心
影视圈
6小时前