农历新年｜跨部门边境派「锦囊」 提醒市民勿非法进口受规管食物

社会
更新时间：00:23 2026-02-14 HKT
发布时间：00:23 2026-02-14 HKT

农历新年将至，香港海关联同食环署食物安全中心于周五（13日）加强在各边境口岸的宣传，并向市民派发《旅客过关小锦囊》和有关进口野味、肉类、家禽及蛋类入境的管制传单，提醒市民切勿非法携带受规管食物到港。

以往农历新年期间，经常有市民被发现携带生肉等返港，海关及食安中心呼吁市民，由内地或海外返港时，切勿贪图一时方便，非法携带受规管食物，以免负上刑责和影响健康，任何未彻底煮熟的肉类及蛋类或以任何形式包装（包括真空、锡纸等）的生肉，皆受相关法例规管。

市民非法携带受规管食物进入香港，除了会被检控外，亦需留意这些食物在旅途中可能因不适当贮存（例如不当温度或不洁包装）而令致病细菌滋生，增加食物安全及个人健康的风险。

此外，根据《进口野味、肉类、家禽及蛋类规例》（第132AK章），凡任何人携带野味、肉类、家禽或蛋类入境而没有原产地发证实体签发的衞生证明书及／或没有食环署的事先书面批准，均属违法。违例者一经定罪，可被罚款港币五万元及监禁六个月。

市民可致电海关二十四小时热线182 8080，或透过举报罪案专用电邮帐户（[email protected]）或网上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）举报怀疑走私活动。

