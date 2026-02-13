生蚝食物中毒︱食安中心指示暂停进口及出售西班牙Mariscos Escacha, S.L.出产生蚝

食环署食安中心跟进调查本地多宗与生蚝有关的食物中毒个案后，今日（2月13日）指示业界，即时暂停进口及出售一款由西班牙「Mariscos Escacha, S.L.」出产的生蚝，以保障市民安全。

涉事生蚝与多宗食物中毒有关

食安中心发言人表示，中心在跟进调查近期多宗食物中毒个案时，发现涉事者曾进食来自西班牙生产商「Mariscos Escacha, S.L.」（生产厂房：12.04628/PO）的生蚝。为审慎起见，食安中心已即时指示本港进口商及零售商，暂停进口及出售该厂房出产的所有生蚝。中心亦呼吁，如业界持有受影响产品，应立即停止使用或出售。

食安中心称，已就有关事宜通知西班牙当局，亦会通知本地业界，并会继续跟进事件和采取适当行动。