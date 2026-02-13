登革热︱22岁菲律宾女游客访港期间离世 中心疑二次感染 列输入个案

衞生防护中心公布一宗登革热输入个案，一名居于菲律宾的22岁女子游港期间，因发烧、头痛、咳嗽和呕吐到广华医院急症室求医，入院后获安排入住深切治疗部，临床诊断为休克及多重器官衰竭，至2月8日不治。由于其潜伏期均在菲律宾，故属外地传入个案。中心不排除病人因二次感染引致严重并发症。

料菲律宾感染 访港旅游病发

中心初步调查显示，该居于菲律宾的22岁女子，于2月3日与家人来港旅游，翌日出现发烧、头痛、咳嗽和呕吐，5日到广华医院急症室求医，6日出现气促及胸口痛，7日再次求医，获安排入住深切治疗部，惟情况一直危殆，临床诊断为休克及多重器官衰竭，延至8日离世。其血液样本证实对登革热病毒呈阳性反应。由于病人在整个潜伏期身处菲律宾，个案被列为输入个案；其6名同行家人暂无病征，正接受医学监察。

疑二次感染致重症

中心解释，登革热病毒共有4种血清型，感染并康复后，虽会对该血清型产生终生免疫力，但对其他血清型仅有短暂交叉免疫。若再度感染不同血清型，出现重症登革热的风险较高。由于登革热在菲律宾属风土病，且4种血清型病毒共同流行，中心不排除该名病人今次属二次感染，从而导致严重并发症，并会为其样本进行进一步化验。

截至2月12日，本港今年录得七宗外地传入的登革热个案；去年（2025年）全年则录得59宗，全部均为外地传入。