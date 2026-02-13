Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李家诚告周秀娜︱周秀娜发声明 称早已明确表示不认识对方 对提告「感意外」

社会
更新时间：20:26 2026-02-13 HKT
发布时间：20:26 2026-02-13 HKT

富商李家诚今日（13日）入禀高等法院，控告艺人周秀娜、5个YouTube频道，以及Google LLC，自2016年起对他的诽谤行为，包括炒作婚外情等。周秀娜晚上发声明回应事件，指早前访问已明确表示不认识李家诚，对提告及李家诚的相关声明感到意外，将委托律师研究和跟进。

对「虚构新闻炒作」说法深感委屈

周秀娜在声明中指，对李家诚的提告及相关声明感到意外。她从未表示、暗示或引导任何人相信她与李家诚存在任何形式的关系。她唯一一次公开回应有关传闻，是在去年6月的一次访问中，当时已清楚否认与李家诚有任何关系，并明确表示自己并不认识李家诚。

声明又指，针对李家诚指称她因增加个人曝光或宣传而引发「虚构新闻炒作」的说法，深感委屈，相信事实自会还原。

声明续称，周秀娜对任何形式的虚构报道及网络欺凌同样深感反感，她亦深受其害。就李家诚的指控，她将委托律师研究及跟进处理。

富商李家诚入禀控告艺人周秀娜诽谤。资料图片
富商李家诚入禀控告艺人周秀娜诽谤。资料图片

相关新闻：

李家诚控告5个YouTube频道诽谤及骚扰 制止网络欺凌行为 被告名单曝光

李家诚控告周秀娜诽谤及骚扰 指引发虚假传闻 强调不认识周秀娜、绝无任何关系

李家诚告周秀娜诽谤 指「忍无可忍」入禀索偿转赠慈善机构 要求法庭禁止周秀娜传播谣言及道歉

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
李家诚控告周秀娜诽谤及骚扰 指引发虚假传闻 强调不认识周秀娜、绝无任何关系
01:53
李家诚控告周秀娜诽谤及骚扰 指引发虚假传闻 强调不认识周秀娜、绝无任何关系
社会
7小时前
长发女天星码头瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂过无人扶起 网民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
长发女天星码头瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂过无人扶起 网民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
时事热话
7小时前
李家诚控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜卖性感上位 曾陷隆胸争议 与「恩师」反目
李家诚控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜卖性感上位 曾陷隆胸争议 与「恩师」反目
影视圈
5小时前
港大教授带队创业 先进半导体热管理技术 破解电动车与AI「过热死穴」
创科资讯
2026-02-11 08:00 HKT
大批999.9千足纯金「金条」 西营盘随街放 网民不避嫌公开寻金地点｜Juicy叮
大批999.9千足纯金「金条」 西营盘随街放 网民不避嫌公开寻金地点｜Juicy叮
时事热话
5小时前
70年代「低音歌后」儿子宣布再战娱乐圈 不靠母荫转型挑战新领域创事业第二春
70年代「低音歌后」儿子宣布再战娱乐圈 不靠母荫转型挑战新领域创事业第二春
影视圈
6小时前
廉署拘22人 涉7大厦屋苑大维修贪污 据悉阻截荃湾中心亿元合约批出
01:13
廉署拘22人 涉7大厦屋苑大维修贪污 据悉阻截荃湾中心亿元合约批出
突发
3小时前
融合科技、生活与艺术创意 城大《创新演炼》展览 —— 以创科塑造未来
活动资讯
4小时前
海港城再现迷晕党？南亚「神棍」自称心理学家施读心术 握手疑落药 网民头晕两小时
海港城再现迷晕党？南亚「神棍」自称心理学家施读心术 握手疑落药 网民头晕两小时
社会
4小时前
李家诚控告周秀娜丨周秀娜靠自制绯闻维持人气？坚称单身屡传绯闻 球星里奥费迪南与罗志祥上榜
李家诚控告周秀娜丨周秀娜靠自制绯闻维持人气？坚称单身屡传绯闻 球星里奥费迪南与罗志祥上榜
影视圈
3小时前