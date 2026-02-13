李家诚告周秀娜︱周秀娜发声明 称早已明确表示不认识对方 对提告「感意外」

富商李家诚今日（13日）入禀高等法院，控告艺人周秀娜、5个YouTube频道，以及Google LLC，自2016年起对他的诽谤行为，包括炒作婚外情等。周秀娜晚上发声明回应事件，指早前访问已明确表示不认识李家诚，对提告及李家诚的相关声明感到意外，将委托律师研究和跟进。

对「虚构新闻炒作」说法深感委屈

周秀娜在声明中指，对李家诚的提告及相关声明感到意外。她从未表示、暗示或引导任何人相信她与李家诚存在任何形式的关系。她唯一一次公开回应有关传闻，是在去年6月的一次访问中，当时已清楚否认与李家诚有任何关系，并明确表示自己并不认识李家诚。

声明又指，针对李家诚指称她因增加个人曝光或宣传而引发「虚构新闻炒作」的说法，深感委屈，相信事实自会还原。

声明续称，周秀娜对任何形式的虚构报道及网络欺凌同样深感反感，她亦深受其害。就李家诚的指控，她将委托律师研究及跟进处理。

