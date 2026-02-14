消防处严打非法燃油转注 誓除社区隐患 流动「炸弹」潜藏民居 鼓励全民举报

非法燃油转注向来为社区带来极大火警隐患，近年非法加油站的营运模式更转趋隐蔽，由过往的固定地点转为利用七人私家车或以轻型货车进行流动形式经营，不法分子更会把车辆停泊在人口密集的民居附近，犹如在社区埋下「流动炸弹」。消防处署理消防区长（危险品执法）黄文健接受专访时表示，处方一直致力打撃非法燃油转注活动，并于去年起加强针对性策略，推出「油击举报眼」及设立24小时热线予市民即时举报，引入无人机加强高空巡查监察，并成立跨部门策略小组，全方位打撃非法燃油转注活动。

营运「碎片化」 消防处「见招拆招」

黄文健指，近年非法加油站的营运趋向「碎片化」及「流动化」，不法分子为逃避执法， 改为分散在细小而隐蔽的地点经营，运用轻型货车甚至七人私家车运载燃油，完成交易后迅速离开，令执法更困难。消防处亦因应转趋隐蔽的营运模式加强「情报主导、源头打击」，去年10月成立「打击非法燃油转注活动策略小组」，成员包括警务处、海关、政府化验所、运输署及石油业界代表，旨在就燃油供应源头到末端售卖整个流程收集并整合情报，加强执法成效。

消防处署理消防区长（危险品执法）黄文健鼓励市民透过24小时热线或「油击」举报眼向消防处举报怀疑非法加油站。

鼓励社区举报 实践「全民消防」

除了与政府部门和业界合作，消防处亦鼓励社会各界和市民立即向消防处举报怀疑非法加油活动。黄文健说：「消防处一直与社会各界保持联系，无论是『消防处社区联动网络』或是『关爱队』成员，都会在所属地区协助监察并举报可疑的非法加油活动。近年，消防处广邀市民参与『社区应急先锋计划』，又为物业管理人员推出『楼宇应急先锋』计划，装备他们在社区协助宣扬防灾应急知识。处方期望他们在遇到怀疑非法加油站时，不要犹疑，立即透过24小时热线或「油击举报眼」举报。」

截至2025年底，「油击举报眼」已接获86宗举报，成功协助处方打击18个新非法燃油黑点，证明「全民消防」成效显著。黄文健说：「我们希望所有市民充当我们的『眼』，在安全情况下拍摄相片和影片。消防处会分析这些极具价值的情报，掌握非法加油站的营运模式，从而制订更精准的打击策略，提升执法效率。」

无人机「空战」 锁定隐蔽黑点

消防处在去年九月首次应用无人机作高空巡逻。黄文健说：「无人机可以在策略性位置进行俯瞰式大范围搜查，特别是针对围板密封的露天仓库或偏远乡村。一旦发现有车辆进行疑似非法加油，无人机队便会即时将情报传送给地面队员，以便他们迅速前往截击。」 至今，无人机队已执行了75次巡逻任务，成功识别7宗怀疑非法燃油转注活动。

非法燃油转注活动的流动式经营模式有如在社区埋下「流动炸弹」。

长沙湾火警疑因非法加油 揭社区安全隐患

非法燃油转注活动的流动式经营模式有如在社区埋下「流动炸弹」，不法分子为方便交易，往往把改装成非法加油站的车辆停泊在市区人口密集的地区。黄文健说：「早前在长沙湾钦州街西回旋处发生的一宗火警，涉及六辆货车及一辆私家车，两人严重受伤送院。消防处在其中一辆严重焚毁的轻型货车上，发现了非法改装的油缸、油枪及油喉，相信火警与非法加油活动有关。」

黄文健指，这类车辆一般非法装有燃油储存缸及藏有易燃燃油及泵油工具，而且未有配备一般油站的灭火设备。一旦发生燃油泄漏或遇上火种，极有可能发生爆炸，而且燃油火警火势蔓延迅速，有机会波及周边大厦及车辆，造成人命伤亡，后果极为严重。

消防处一直致力打撃非法燃油转注活动。

违法后果严重 切勿以身试法

黄文健警告，从事非法加油活动罪行严重，根据《消防（消除火警危险）规例》，一经定罪，最高可判处罚款10万元及监禁六个月；如属其后每次定罪，可被判罚款20万元及监禁一年。 此外，根据《应课税品条例》，被发现载有未完税汽油的车辆，以及任何用作或拟用作干犯相关罪行的工具、用具等物品，不论是否有任何人就任何罪行被定罪，均依法处理及没收。任何人若处理、管有、售卖或购买未完税汽油即属违法。一经定罪，最高可被判罚款100万元及监禁两年。

黄文健呼吁，市民切勿以身试法，亦不应罔顾自身及其他市民大众的安全，光顾非法油站。如发现相关违法活动，应立即向消防处举报。

消防处在打击非法燃油转注活动中检获的储油桶和入油工具。