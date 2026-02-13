康文署推市场化营运收14份建议书 观滨搞活动、太空馆「菠萝包」卖广告最抢手

康文署正逐步在康乐及文化设施引入「市场化营运模式」，康文署署长陈咏雯表示，早前收到14份建议书，暂时市场对观塘海滨作为活动场地最有兴趣，而太空馆外壳「菠萝包」则暂是最受欢迎的广告位置。陈咏雯指，预料本年中可完成招标，分别涉活动和商业广告两种，第三季找到1或2间合作公司，中标者必须承办全部8个活动场地或全部16个广告场地，合约期为3年。

吁市场建议具商业潜力地点

沙滩同样纳入市场化营运范围，陈咏雯指，沙滩作商业营运并不容易，康文署会先提出1至2个沙滩地点，以了解市场兴趣，市场亦可反建议其他具商业潜力地点，预计不迟于今年4月向市场征取意向书，而实际地点需视乎沙滩交通和配套是否适合。

红馆改演唱会优先 今年料增两成

另外，政府去年改变红馆定位为「演唱会优先」，共举办20个演唱会项目。陈咏雯预计，今年将举办不少于24个演唱会，增幅至少达20%。另外，历史博物馆的「香港故事」展更新工程亦步入尾声，预计不迟于4月重开。

康文署积极打击「炒场」，至今已暂停逾400个怀疑有问题的SmartPlay帐户。陈咏雯指，康文署会一直留意不同怀疑以自动式方法订场的帐户，如在同一时间内以多个装置订场等可疑行为，但为免「炒场党」变招，暂不会透露署方识别「炒场党」的方法。

记者：曾伟龙

摄影：吴艳玲