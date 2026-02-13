农历新年天气｜温度过山车？年廿九最高气温26°C 年初一降8°C 最低气温18°C

农历新年又快来临，天文台预料年廿九的最高气温达26度，或会打破2019年2月4曰最热年三十(除夕)的记录，由于新界地区再高几度，当日上水最高气温达31度，但由于年初一股清劲至强风程度的东北季候风会在年廿九晚上至年初一抵达华南沿岸，年初一最低气温只有18度，一日之间跌8度。

根据天文台的9天天气预测，明天情人节(14日)，气温介乎19至24度，部分时间有阳光。早上沿岸有薄雾。日间温暖。年廿八(15日)气温更为温暖，最低气温20度，最高气温25度，部分时间有阳光。早晚沿岸有薄雾。日间温暖。年廿九(17日)最低气温20度，最高气温升到26度，新界地区再高两、三度，当中上水最高气温有31度，石岗亦有30度；年初一（18日)天气转凉，市区最低气温只有18度，最高气温21度，一日之间跌8度；年初二（19日）气温再降一度至17度，最高气温仍然有21度，大致多云。日间短暂时间有阳光。

