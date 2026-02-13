入境处：去年总出入境人次达3.35亿创新高 今年第二季推「无感e-道」 通关只需5秒

入境事务处今日（13日）举行工作回顾简报会，总结过去一年工作并讲述来年不同范畴的计划和展望。入境处处长郭俊峰形容去年为「繁忙的一年」，旅客总出入境人次创下有纪录以来新高，达3.35亿人次，按年增加12%；访港旅客入境总人次有约5,000万，较2024年增加约10%。

料农历年假期950万人次经陆路过关

他预计，农历新年假期期间（即2月14日至23日），将有超过950万人次经各陆路边境管制站进出香港，料罗湖 、落马洲支线及深圳湾管制站，将会是最繁忙的陆路管制站。他呼吁旅客应预早计划行程，尽量避免在繁忙时段过关，亦可浏览保安局一站式过关资讯平台「口岸通」或入境处流动应用程式，查阅陆路边境管制站的估计轮候过关状况。

无感通关︱港珠澳大桥香港口岸先试 5秒即通关

郭俊峰表示，入境处过去一年一直紧守岗位，为国家坚守南大门，全力支持特区政府「拼经济、谋发展、惠民生」。他指，2025年总出入境人次约3.35亿，超越了2019年3亿的水平，创下有纪录以来的新高。访港旅客的入境总人次约4,989万，其中内地访客入境人次约3,783万，较2024年增加约11%，而其他访客的入境人次则约为1,206万，按年增加约15%。他指出，去年的出入境人次创有纪录以来的新高，意味着入境处出入境管制工作在未来充满挑战，因此提升通关效率和推进口岸建设，将是未来两大核心工作。

在提升通关效率方面，处方将在今年第二季，于港珠澳大桥香港口岸推出「无感通关」先导计划。「无感e-道」是「门常开」设计，全长4.9米，比一般e-道的2.7米长，通道内设有5支镜头，分别安装在不同高度及角度。合资格巿民登记后可以透过人面辨识技术核实身份，以「无感」及不停顿方式过关，过程中毋须出示证件或「非触式e-道」二维码，预计整个过程只需约5秒。

郭俊峰介绍，使用「无感e-道」的市民不用停步，可以接连进入「无感e-道」办理出境手续。当系统侦测到「无感e-道」内有异常情况，例如进入通道人数与成功辨识使用者数目不符，闸门会自动关上，入境处人员会随即介入跟进处理。他又指，计划首阶段会开放给经常使用港珠澳大桥香港口岸的合资格香港居民登记使用，并会视乎实际运作成效，进一步优化和扩展计划，包括推展至其他口岸或扩大服务对象范围，有关使用资格等详情处方会适时公布。

机场入境大堂陆续增设26条新e-道

入境处将在今年第一季起，于机场入境大堂陆续增设26条全新e-道，并更新现有26条e-道。同时，经常访港旅客使用e-道服务的登记条件亦会放宽，由现时于过去12个月内经机场访港3次或以上，放宽至过去24个月内经机场访港两次或以上。

此外，特区政府正积极推进皇岗口岸重建项目，新皇岗口岸将采用「一地两检」安排，实施崭新的「合作查验、一次放行」通关模式，成为广东省与香港特区之间首个采用这种通关模式的口岸。新皇岗口岸将设置134条「合作查验」自助通道、68个传统人工柜枱，以及26个私家车及过境巴士检查亭。港深双方正全力推进新皇岗口岸联检大楼的建设工程及具体出入境查验安排等事宜。

另外，3月1日起一般就业政策、输入内地人才计划、科技人才入境计划、非本地毕业生留港／回港就业安排、优秀人才入境计划及输入中国籍香港永久性居民第二代计划获准来港工作或居留的人士及其受养人，可提前在逗留期限届满前3个月内递交延长逗留期限申请。新安排可让各项人才入境计划的申请人有更充裕的时间准备和递交延长逗留期限申请，进一步便利他们留港发展。

记者：赵克平

摄影：刘骏轩