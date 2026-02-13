2023年安达臣道地盘工人堕楼意外 遗孀入禀向总承建商瑞安索偿

2023年3月观塘安达臣道安秀苑地盘中，52岁男工人怀疑在清理建筑废料期间，从高处堕下，送院不治。涉事总承建商瑞安承建有限公司受审后被裁定没有采取足够的步骤防止有人堕下传票罪脱，没有实施和维持一个安全管理制度传票罪成，罚款2.1万元。死者遗孀昨入禀高等法院，向瑞安追讨身故赔偿。

原告为死者朱二森及遗孀冯玉冰，被告为瑞安承建有限公司。入禀状指，死者2023年3月21日九龙秀茂坪安达臣道石矿场RS-1用地公营房屋发展计划地盘工作时，原告疏忽或违反雇佣合约及法定责任，引致原告死亡，故入禀索偿。

翻查资料，52岁事主朱二森为瑞安的雇员，2023年3月21日被指派到安达臣道石矿场RS-1用地公营房屋发展计划地盘的A座16楼，拉胶带围封及清理废料等，上午10时许被发现倒卧在A座1楼平台，送院后证实不治。

案件编号：HCPI27/2026

法庭记者：陈子豪