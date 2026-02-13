Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

涉学校开放日校内跟踪女学生 59岁统计师被控游荡 3.20再讯

社会
更新时间：12:30 2026-02-13 HKT
发布时间：12:30 2026-02-13 HKT

59岁统计处统计师涉去年7月在铜锣湾一间学校开放日当天，于校内跟踪及拍摄一名女学生，被控一项游荡导致他人担心罪。案件今于东区裁判法院再提讯，辩方申请被告暂毋须答辩，以待控辩双方进行商讨，裁判官屈丽雯批准，续准被告保释至3月20日再讯，期间被告不得接触控方证人及返回案发地点。

被告林永康、报称任职政府统计处统计师。控方今呈上经修订控罪，指被告于2025年7月5日在铜锣湾一间学校的公众地方游荡，而他单独在该处出现，导致X合理地担心本身的安全或利益。

辩方不反对修订控罪，并申请案件押后，指已去信律政司提出商讨，而控方须时考虑。屈官遂批准案件押后，另准被告以原有条件保释。

案件编号：ESCC5/2026
法庭记者：王仁昌

