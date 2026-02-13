Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

农历新年｜市民返港注意！食安中心：切勿非法进口生肉家禽蛋类 最高可囚半年

社会
更新时间：11:56 2026-02-13 HKT
发布时间：11:56 2026-02-13 HKT

农历新年将至，食物环境衞生署食物安全中心今日（13日）提醒市民，由内地或海外返港时切勿非法携带受规管食物。中心指，不论是否自用，进口生肉、家禽及蛋类均须附有衞生证明书，违例者最高可被罚款5万元及监禁6个月。

违例最高罚5万囚半年

根据《进口野味、肉类、家禽及蛋类规例》，不论是否自用，每批进口的野味、肉类、家禽及蛋类，均须附有来源地当局签发的衞生证明书，或食环署的书面准许。由内地进口的受规管食物，须附有内地海关签发的衞生证明书。违例者一经定罪，最高可被罚款5万元及监禁6个月。

食安中心：旅途不当贮存增食安风险

食安中心发言人表示，中心人员将于假期前后在各口岸派发单张，提醒入境旅客。发言人指，市民非法携带受规管食物进入香港，除了会被检控外，亦需留意这些食物在旅途中可能因不适当贮存，如不当温度或不洁包装而滋生致病细菌，增加食物安全和个人健康的风险。中心呼吁市民切勿贪图一时方便，在没有认可的衞生证明书、食环署签发的书面准许或进口许可证的情况下进口受规管食物，以免负上刑责和影响健康。

发言人表示，任何未彻底煮熟的肉类及蛋类或以任何形式包装的生肉，包括真空、锡纸等，皆受相关法例规管。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
759阿信屋会员卡无门槛申请 77折优惠被批数字游戏 网民解释原来有苦衷...
港人嫌阿信屋会员卡麻烦「几时先可以取消？」 揭77折优惠背后有苦衷...
生活百科
18小时前
湾仔檀岛咖啡饼店宣布结业！屹立80年 酥皮蛋挞、奶茶驰名中外 全港仅余1分店....
湾仔檀岛咖啡饼店宣布结业！屹立80年 酥皮蛋挞、奶茶驰名中外 全港仅余1分店....
饮食
18小时前
谢贤前女友CoCo因一事看不上谢霆锋 揭开锋菲恋三角谜团 生活富泰贵气打扮衣食无忧
谢贤前女友CoCo因一事看不上谢霆锋 揭开锋菲恋三角谜团 生活富泰贵气打扮衣食无忧
影视圈
4小时前
港大教授带队创业 先进半导体热管理技术 破解电动车与AI「过热死穴」
创科资讯
2026-02-11 08:00 HKT
女网红享用野生海鲜误食剧毒「恶魔蟹」 翌日即现严重中毒反应惨死
即时国际
10小时前
利是公价2026︱一封$50趋势增？！工人姐姐/大厦保安要封几多？
利是公价2026︱一封$50趋势增？！工人姐姐/大厦保安要封几多？
生活百科
2026-02-11 16:27 HKT
将军澳全新即捞海鲜火锅放题！长者$188无限时任食新鲜鲍鱼/大闸蟹/大头虾/烤生蚝/椰皇/榴梿/车厘子
将军澳全新即捞海鲜火锅放题！长者$188无限时任食新鲜鲍鱼/大闸蟹/大头虾/烤生蚝/椰皇/榴梿/车厘子
饮食
22小时前
永东巴士限时半价！澳门/香港直通巴$30起 新年出发 周末假期都适用
永东巴士限时半价！澳门/香港直通巴$30起 新年出发 周末假期都适用
旅游
2026-02-12 12:12 HKT
青海35口家族自驾旅巴云南过年 AA制每人¥2000带百斤米煮饭
青海35口家族自驾旅巴云南过年 AA制每人¥2000带百斤米煮饭
即时中国
5小时前
立陶宛总理鲁吉尼涅（Inga Ruginiene）承认当年准台湾在首都设「台湾代表处」的决定太仓促。美联社
台湾代表处或降名「台北」 立陶宛总理认输在冲得太前
两岸热话
20小时前