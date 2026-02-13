农历新年｜市民返港注意！食安中心：切勿非法进口生肉家禽蛋类 最高可囚半年

农历新年将至，食物环境衞生署食物安全中心今日（13日）提醒市民，由内地或海外返港时切勿非法携带受规管食物。中心指，不论是否自用，进口生肉、家禽及蛋类均须附有衞生证明书，违例者最高可被罚款5万元及监禁6个月。

违例最高罚5万囚半年

根据《进口野味、肉类、家禽及蛋类规例》，不论是否自用，每批进口的野味、肉类、家禽及蛋类，均须附有来源地当局签发的衞生证明书，或食环署的书面准许。由内地进口的受规管食物，须附有内地海关签发的衞生证明书。违例者一经定罪，最高可被罚款5万元及监禁6个月。

食安中心：旅途不当贮存增食安风险

食安中心发言人表示，中心人员将于假期前后在各口岸派发单张，提醒入境旅客。发言人指，市民非法携带受规管食物进入香港，除了会被检控外，亦需留意这些食物在旅途中可能因不适当贮存，如不当温度或不洁包装而滋生致病细菌，增加食物安全和个人健康的风险。中心呼吁市民切勿贪图一时方便，在没有认可的衞生证明书、食环署签发的书面准许或进口许可证的情况下进口受规管食物，以免负上刑责和影响健康。

发言人表示，任何未彻底煮熟的肉类及蛋类或以任何形式包装的生肉，包括真空、锡纸等，皆受相关法例规管。