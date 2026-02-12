财政预算案2026｜新加坡派3000元消费券 香港可仿效？经济学者列数原因反对

《财政预算案》2月25日公布，被视为竞争对手的新加坡，总理兼财政部长黄循财今日（12日）公布《财政预算案》，宣布2027年1月为所有本地家庭，再派500新加坡元「邻里购物券」（CDC Vouchers），折合港纸约3100元。此外，所有在2026年年满21岁、可估税收入不超过10万元，且拥有不超过一套房产的成年公民，可获得200元至400元的生活费特别补助（Cost-of-Living Special Payment）。

新加坡再派消费券，香港又是否有足够条件？本港多名经济学者接受《星岛头条》查询时表示，本港经济已有正增长，再派消费券刺激作用不大，更会「透支未来」，又认为政府应将资源用于有需要市民，而非为讨好市民而「派糖」。

麦萃才：经济背景不同 派钱刺激有限

浸大会计、经济及金融学系副教授麦萃才不建议本港仿效新加坡，他分析，新加坡的购物券旨在降低市民生活成本，设有特定消费限制；相反，香港过往是为在经济负增长时，刺激本地生产总值，政策目的不同。

麦萃才指，香港去年GDP有3.5%正增长，较最初预计高，加上失业率回落，与以往经济衰退背景大不相同，透过消费券刺激经济的诱因已不大，「无必要冒着财赤再增加开支」。他强调，过去数年本港赤字严重，若为讨好市民而派发消费券，将会「透支未来」，加重下一代负担。如想降低市民生活压力，可透过电费、差饷补贴，某程度上亦能降低市民部份生活费用。

经济学者李兆波亦指，政府财政状况不稳健，不赞成推行新一轮消费券。他指以往派消费券效果一般，数据显示零售及餐饮业增长近乎停滞，证明政策对经济提振作用有限。

对于针对特定人群派发消费券，李兆波认为可参考新加坡经验，为消费券设定更仔细使用限制，如适用于小商户，将资源集中帮助真正有需要的市民。惟他承认，要准确界定「有需要」基层在香港较困难，若人人有份，则会导致资源错配，令不少无实际需要者亦获发消费券。

庄太量：派消费券难辨真正有需要者

中大全球经济及金融研究所常务所长庄太量亦认为，若只向基层市民派发，行政费用过高，且难以辨别真正有需要者，成效不大。

新加坡政府延续近年做法，将在明年1月继续为全国约140万户公民家庭派发500元邻里购物券，助国人应付生活开销。「邻里购物券」将在2027年1月派发给每户新加坡公民家庭，其中一半可在小贩摊位和邻里商店使用，另一半可在连锁超市使用。

本港《财政预算案》本月25日公布，有政党早前提出消费券建议，例如民建联建议推「抽奖式消费券」；立法会议员吴杰庄则倡议「夜间电子旅游券」。

《星岛日报》专栏「大棋盘」日前报道，《预算案》派「夜间消费券」机会甚低，因市民减少夜间活动已是不可逆转趋势，因生活模式出现根本变化，夜经济活动不太可能再回到疫前，再推夜间消费券未必符合成本效益。