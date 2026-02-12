更新电动车路线图｜港灯 : 全力配合政府 年内推住宅电动车分时段供电不同价目安排

政府今日（12日）公布《香港电动车普及化路线图更新版》，估计至2035年香港电动私家车数量可能趋近50万辆。电动私家车普及化已逐渐由市场力量主导，政府将透过充电网络建设、维修培训及电池回收等，完善配套设施。港灯发言人回应时表示，欢迎政府发表更新版，为本港电动车发展提供更清晰及全面的政策指引。港灯将继续全力支持并配合政府推动电动车在香港的广泛应用。

港灯公司车队超过一半为电动车

港灯自2009年起已积极响应政府政策，在港岛多个停车场设立免费公共电 动车充电站和协助客户安装电动车充电设施，并逐步提升公司营运车队的电动车比例， 现时公司车队已有超过一半为电动车。

随着市场发展，港灯自2020年起由免费充电服务营运者，转型为透过「智惜用电电动车充电方案」向客户提供技术支援，协助他们兴建、安装及管理电动车充电 设施。自政府推出「EV 屋苑充电易资助计划」以来，港灯已经为470个屋苑停车场提供供电容量、电力负荷及备用容量等评估资料，协助用户规划和建设充电基础设施， 涵盖港岛区合共逾5万个车位。

为配合政府推出的「高速充电桩鼓励计划」，港灯早前提供相关资料以协助政府制作港岛区「电力供应可用性地图」，便利营运商选址安装高速充电桩。目前港岛区已有约50支高速充电桩的工程项目申请获政府发出认可通知书。

过去数年，港灯亦为多个电动车充电基建项目提供度身订造的供电方案，包括 支援油站改建为快速充电站（油电站），并协助安装港岛首批600千瓦级超快速充电系统。同时支持海上交通绿色转型，推动海陆交通工具电气化。

年内推住宅电动车分时段供电不同价目安排

此外，港灯正筹备将于年内推出住宅电动车分时段供电不同价目的安排，鼓励电动车用户在电力系统低用量的时候为电动车充电，为客户提供更具弹性的充电选项， 以响应更新版路线图的政策方向，进一步推动低碳生活和可持续发展。