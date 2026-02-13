每日杂志‧人物志｜历7次拆迁守志记招牌 王鸿权为木艺传承引路

2022年因新界东北发展计划被逼拆迁的志记鎅木厂，近月于上水莲麻坑重开。年过七旬的王鸿权（权哥）上周六再办木工班，亲自传授木材知识与制作工艺。历经7次搬迁，权哥形容这是「最开心的一次」，少了随时清拆的忧虑，多了一份难得的安定。他希望在这片边陲之地继续充当「引路人」，为对木工感兴趣的人提供一个学习、创作的空间，让这门手艺得以传承。农历新年将至，权哥笑说愿望是希望有多一点经济支援，但最重要是身体健康。

王鸿权花费1个多月时间设计鎅木厂，大门采用客家旧屋的特色。

昔日悬挂在古洞旧厂的白色招牌，搬到了莲麻坑的新址。

绿色小巴从上水广场开出，缓缓驶向港深边界，眼前的景象也由高楼大厦变为林间小道。约20分钟的车程，便抵达志记鎅木厂的新址——一幅位于上水莲麻坑的私人土地。穿过大门的铁闸，映入眼帘的是熟悉的「志记鎅木厂」招牌，地上整齐堆放着各式木材。铁棚下，锯子与木头的摩擦声、铁锤敲击钉子的咚咚声此起彼伏，77岁的权哥正埋头于教学。

木厂内设置了一个黄色货柜屋，是权哥的工作室。

王鸿权的工作室内，挂满以往的报导及旧照。

从古洞迁往莲麻坑，原以为是搬迁最艰辛的一次，权哥笑着摇头，「其实是最开心的一次，因为后顾之忧已经少了很多。」过往厂址多属政府土地，随时因城市发展需要而面临清拆；如今落脚私人土地，虽然较为偏远，却换来一份踏实。

2022年，位于古洞马草垄的志记鎅木厂因政府收地而被清拆，当时正值新冠疫情肆虐，工程停滞、生意几乎归零，大量木材原封不动堆在厂内。眼看着木材被陆续送往堆填区或Y·PARK，甚至被粉碎成化肥，多年心血付诸东流，「那时有想过，从此就退休吧。」权哥说，一度打算为鎅木厂划上句号。

政府在清拆旧厂时提供一次性恩恤补偿，并无重置安排。由于土地原属父亲名下，补偿的钱需与兄弟姊妹分配，最后到他手上只余约100万元。「建厂都不够用，更别说买地。」他苦笑。

后来，对面的租户愿意借出部分土地给他暂存木材，但旧伙计也熬不住辛苦而选择离开，只剩权哥与妹妹苦撑。3年过去，暂址租约期满、政府收地，仍难逃再度搬迁的命运。

接受癌症治疗 一手一脚装饰木厂

在前路未明之际，有地产公司主动向他「招手」，提出可出租私人土地，并协助搭建铁棚。正当他准备重整旗鼓，却确诊癌症，须每天往返医院接受放射治疗。所幸，癌细胞未有扩散，可接受根治治疗，现时只需定期覆诊。

权哥说病情稳定后，立即回到莲麻坑参与搬厂，花了1个多月的时间，一手一脚装饰鎅木厂。聊起这件亲手打造的「作品」，他格外有兴致，「门面是自己装饰、自己做，所以古色古香，不像一个货仓。」大门的设计融入了客家旧屋特色，昔日在旧厂的纪念木板也重新展示，并摆上以旧湾仔码头防撞木制成的长凳，用作休息，柱子也全部采用榫卯结构固定，「就算地震来了也不怕。」

权哥说，手艺都是在日积月累中慢慢磨练出来的。他自小在鎅木厂长大，看着父亲处理木材，木厂又与家具厂为邻，耳濡目染下，让他对木材建立了深厚理解。不过，继承父亲的鎅木厂起初并不在他的人生规划之中。

他忆述，18岁读完书后，就投身运输工作。70年代初期，香港经济开始蓬勃发展，建筑行业兴旺，「有时间会来运一些木糠、家私，很多事可以做，也存下了一笔积蓄。」他笑言，当时年少得志，不到30岁就攒下近百万身家，惟其后涉足股票市场，在半年内输清光，「输钱皆因赢钱起」。

走投无路之下，他在鎅木厂内偷偷搭建了一个房间暂住，「到头来还是爸爸给了我机会，让我有地方住。」他说，是父亲给了他重新振作的底气，「爸爸经营鎅木厂几十年，有些根基，让我『借艇割禾』，少走了很多路。」

木头虽无声，却能承载悲伤，陪伴权哥度过一段极为艰难的时间。权哥回忆道，约20年前，任职游泳教练的儿子在泳池感染一种不知名的细菌，短短几日就发高烧、陷入昏迷，需入住医院深切治疗部（ICU）。经过多番治疗，儿子情况稍微好转，转往普通病房，其后出院。

惟他表示，儿子肺部受损严重，一做运动就会面色发青或咳嗽。「有段时间，他问我：爸爸，为什么我的肺很痒？」原以为是康复的迹象，岂料当他与妻子一次旅行回来，儿子已身处医院，「女儿打电话给我，说出事了，我们立刻赶到医院，原来儿子已经去世了。」

沉醉捶木钉板治疗丧子痛

儿子英年早逝，让权哥大受打击。在那段无法排解的悲恸中，他只能藉木工转移情绪，「捶下木板、钉子也好，转移自己的情绪。」而这份疗愈自己的过程，意外成了办木工班的契机，一直持续到古洞厂址清拆为止。

权哥叹言，现时体力大不如前，在木厂工作时也常跌倒、受伤，清楚到了这个年纪，已不可能再长做，因此希望成为「引路人」，继续透过举办木工班，将手艺尽可能传承下去。「如果能够教他们用最简单的手艺，也是最原始的方法，做一个制成品，这个技术就可以传承。」他说，只要传承的观念、对这个行业的重视和希望没有改变，埋下的种子，总有一天能生根发芽。

与木结缘大半生，权哥形容木材与人类关系密切，从果实、器皿、住屋到棺材，生活离不开木。他认为，重视树木就是重视地球生态，「地球原本没有生命，是树木带来空气，空气孕育生命。树木与动物互相依存，形成循环，地球才成为有生命的地方。」

回顾数十年人生，权哥形容世界没有绝路，「穷则变，变则通，是一个定律来的。当最黑暗的时候，也是光明的开始」。他指顺势而行，现在能在莲麻坑安定下来已很感恩，「当资金局限你，环境局限你，你没有可能想做就能做到，顺势而行就是最好的方法。」正因如此，即使女儿、妹妹都反对他再开厂，他仍选择接受这次机会，为祖业、为行业留下一点不至于完全消失的痕迹。

问到农历新年有何愿望，权哥沉思片刻后笑道，「希望有多一点经济支援，但最重要是身体健康。」

为环保出了一分力 旧木翻新赋第二生命

上世纪80、90年代，本地木材供应模式出现转变，「环保木」兴起，鎅木厂数目断崖式下跌，同行陆续结业。当年30多岁的权哥，正是在这个时候从父亲手中接过志记鎅木厂，搬到古洞马草垄。行业开始式微，他却要扛起经营的重担。

为了让木厂继续营运，他明白必须另辟蹊径。机缘之下，回收废木并鎅成商品，成为新的出路。新界区临时建筑物较多，电力公司多年来以北美松木、杉木作电线杆；任务完成后，木材往往被送往堆填区。他认为仍可再用，不应白白浪费。

在缺乏热带原木供应的日子里，他重新开动鎅木机，把回收得来的灯柱鎅成木板，供应市场需要。这次转型不但让木厂找到新的生存空间，也无形中为环保出了一分力。「用一件旧木，就少砍一棵树。」他说。

如今，家住小西湾的权哥，每天凌晨4时许起身，6时半出门前往上水火车站，再转乘小巴到莲麻坑；工作至下午3时，再原路回家，单是交通已花上4小时。至于何时再举办木工班，他说要视乎情况而定。

「现在人们说这里太远，是个陌生的地方，但如果慢慢有人来，我『引诱』一下他，把自己所学所能分享出来。有些书本学不到的东西，当你听过、试过，就会变成一种兴趣。」他相信，只要形势许可，还可以多举办一些活动，「这里有不少优质木材，能发挥很大的功能，让学员有所发挥，创造出独一无二的艺术品。」

记者：潘明卉