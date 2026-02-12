港珠澳大桥珠海口岸临时施工便桥存安全隐患 2.15零时起正式停用

港珠澳大桥珠海口岸今日（12日）公布，因定期检测发现安全隐患，由2月15日零时起，港珠澳大桥珠海口岸临时施工便桥正式停用，禁止车辆及行人通行。

港珠澳大桥珠海口岸临时施工便桥。港珠澳大桥珠海口岸图片

珠海市城市管理及综合执法局、珠海市公安局交通管理支队、珠海市交通运输局联合发布通告，由于2025年度桥梁定期检测判定港珠澳大桥珠海口岸临时施工便桥存在安全隐患，根据《中华人民共和国安全生产法》第三条及《中华人民共和国道路交通安全法》第三十九条等法律法规规定，为确保民众出行安全，决定自2026年2月15日零时起正式停用该便桥，禁止车辆及行人通行。