农历新年︱港珠澳大桥珠海口岸临时施工便桥2.15起停用 金巴将加强服务

因定期检测发现安全隐患，珠海当局通布，连接港珠澳大桥珠海口岸人工岛及情侣南路的临时施工便桥将于2月15日凌晨起停用，使用大桥前往珠海的人士应尽量使用公共交通工具，提早计划行程，预留充裕交通时间。

港珠澳大桥珠海口岸临时施工便桥。港珠澳大桥珠海口岸图片

已督导金巴营办商加强服务

上述临时施工便桥停用后，车辆只能使用G94珠三角环线高速进出珠海口岸人工岛。内地春节黄金周期间，特区政府预计会有大量市民、访港旅客及跨境车辆经大桥往返珠海及澳门。临时施工便桥停用的安排可能影响珠海口岸及附近道路的交通。

运输署已督导港珠澳大桥穿梭巴士（金巴）营办商，加强服务，便利跨境出行。此外，署方已通知经「港车北上」预约出行的申请人，特别注意上述安排。如遇交通受阻，应保持忍让及遵从现场执法人员的指示。

珠海市城市管理及综合执法局、珠海市公安局交通管理支队、珠海市交通运输局联合发布通告，由于2025年度桥梁定期检测判定港珠澳大桥珠海口岸临时施工便桥存在安全隐患，根据《中华人民共和国安全生产法》第三条及《中华人民共和国道路交通安全法》第三十九条等法律法规规定，为确保民众出行安全，决定自2026年2月15日零时起正式停用该便桥，禁止车辆及行人通行。