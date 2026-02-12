Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

朗豪坊New Beauty涉无牌营办日间医疗中心提供「RGA生发服务」 衞生署伙警方采执法行动

社会
​衞生署今日（12日）表示，旺角一间没领有日间医疗中心牌照的店舖涉嫌非法进行自体细胞移植及注射高浓度血小板血浆程序，违反《私营医疗机构条例》（第633章）中禁止无牌营办日间医疗中心的规定。衞生署早前接获线报，旺角亚皆老街8号朗豪坊办公大楼有店舖以提供Regenera Activa（RGA）医疗程序作招徕，声称为客人在头皮注射自体细胞可达致生发效果。根据衞生署记录，该店舖并无持有日间医疗中心牌照，却涉嫌从事相关业务。衞生署昨日（11日）联同警方采取执法行动。消息指，涉事店舖为朗豪坊New Beauty。

行动中，检获一批可用作RGA程序以及处理和注射高浓度血小板血浆的器械、用具和纪录。此外，衞生署亦在店内检获共24盒怀疑含有「替尔泊肽」的受管制药物，属《药剂业及毒药条例》（第138章）下的第1部毒药及处方药物，并怀疑属未经注册药剂制品，该店舖涉嫌非法管有未经注册药剂制品或第1部毒药。

衞生署伙警方昨日采取执法行动。资料图片
衞生署已把相关个案转介香港医务委员会跟进

此外，在该店内执业的医生涉嫌在没有合适牌照的处所进行高风险医疗程序，未能保障病人的最佳利益，衞生署已把相关个案转介香港医务委员会跟进。
　　 
衞生署的调查工作仍在进行，会因应所搜集的资料及证据，对相关店铺和负责人采取适当行动。

涉事店舖所提供的RGA程序涉及自体细胞移植。根据《条例》，移植任何细胞、组织或器官，包括自体移植物、同种异体移植物、异种移植物、经处理的组织或血液制品（例如高浓度血小板血浆）及皮瓣，均属《条例》订明的「附表医疗程序」。在无需留医的情况下施行该等程序，必须在持有有效牌照的日间医疗中心内进行。任何人士无牌营办日间医疗中心即属违法，一经定罪，可处罚款100,000元及监禁3年。

根据《药剂业及毒药条例》，非法售卖或管有未经注册药剂制品或第1部毒药均属刑事罪行，每项罪行一经定罪最高罚款100,000元及监禁两年。

 

