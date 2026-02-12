电动车普及化路线图更新 政府称市场已主导发展 料2035年有近50万辆电动私家车

政府今日（12日）公布《香港电动车普及化路线图更新版》，表示电动车在香港迅速发展，4年间增长4倍至超过14万辆，电动私家车增速位处世界前列。估计在2030年，香港电动私家车数量有望超过29万辆，至2035年更可能趋近50万辆。

市场已主导发展 政府未来主要建充电网络、维修培训等

政府称，现时电动私家车的技术已臻成熟，车款供应大幅增加，价格和传统燃油私家车相比亦开始具市场竞争力，电动私家车普及化已经逐渐由市场力量主导，未来政府将主要透过充电网络建设、维修培训及电池回收等，完善配套设施和方便使用者，以支援私家车绿色转型。虽然国际间有地方放缓车辆电动化的进程，但香港会维持在2035年或之前停止新登记包括混合动力的燃油私家车的目标，配合国家决心实现碳中和。

目标2030年有逾4,000支快充桩 支援约20万辆电动车

政府表示未来会善用市场力量，透过政策导向建设以高速充电桩为骨干的公共充电网络，目标是在2030年有不少于4,000支高速充电桩，可支援约20万辆电动车，并期望在2035年达到约1万支高速充电桩，可支援约50万辆电动车。连同大量配备充电设施的停车位，将更方便电动车的使用者。

相关新闻：

政府大力扩展电动车充电设施 目标2035年增至万支高速充电桩 支援约50万辆电动车

成立工作小组物色适合本地应用的电动商用车

电动商用车方面，政府指现阶段在技术和市场发展整体仍处于初期阶段，成熟条件不如电动私家车。部分车种，包括专营巴士、的士和轻型客货车较其他商用车车种，相对上较具达到规模化应用的条件，政府称会以务实态度，逐步推广达到规模化应用条件的商用车种。至于未达规模化应用阶段的电动商用车车种，政府将成立工作小组，物色适合本地应用的电动商用车，为其未来规模化应用创造条件。

《路线图更新版》回顾10年来电动车技术发展、总结政府在2021年制定《路线图》以来，电动车普及化在香港的进展，以及更新政府为推动电动车普及化所采取的策略和措施。环境局会建立以高速充电桩为骨干的电动车充电网络，全面支援电动车在香港应用；成立工作组，物色适合本地使用的电动商用车辆，支援电动商用车普及化。

全港首间大型电动车电池回收设施上半年启用

至于配套措施，政府表示全港首间大型电动车电池回收设施现正在环保园进行建设，预计设施于今年上半年启用，将退役电池转化为再生黑粉供应内地和周边地区。有关回收设施不但有助促进电动车电池回收产业发展，提升香港在区域绿色产业链的角色，更为粤港澳大湾区环保产业的互利合作提供良好示范。

政府又指，国家的电动车产业无论是规模或创新均领先全球，政府会向有意在港推动电动车的企业提供政策支持和统筹协调，利用香港国际金融科技枢纽地位作为全球布局的桥头堡，帮助国家的电动车产业和技术出海，也推动电动车在全球普及化。