涉于将军澳屋苑游荡致他人担心 五旬社工获准保释至3.31再讯
更新时间：17:53 2026-02-12 HKT
发布时间：17:53 2026-02-12 HKT
58岁男社工涉于去年9月，在将军澳一私人屋苑的公用地方游荡，继而导致女子担心。该社工被控一项游荡导致他人担心罪，今于观塘裁判法院首次提堂，裁判官应申请押后案件至3月31日再讯，待辩方索取文件并提供法律意见。期间该社工获准以5000元保释候讯。
被告刘恩华，报称社工，被控于2025年9月27日，在香港新界将军澳康城路Malibu某座，在上述建筑物的共用部分游荡，而其单独在该处出现，导致女子X合理地担心本身的安全或利益。
案件编号：KTCC276/2026
法庭记者：雷璟怡
