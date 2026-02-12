涉于将军澳屋苑游荡致他人担心 五旬社工获准保释至3.31再讯

58岁男社工涉于去年9月，在将军澳一私人屋苑的公用地方游荡，继而导致女子担心。该社工被控一项游荡导致他人担心罪，今于观塘裁判法院首次提堂，裁判官应申请押后案件至3月31日再讯，待辩方索取文件并提供法律意见。期间该社工获准以5000元保释候讯。

被告刘恩华，报称社工，被控于2025年9月27日，在香港新界将军澳康城路Malibu某座，在上述建筑物的共用部分游荡，而其单独在该处出现，导致女子X合理地担心本身的安全或利益。

案件编号：KTCC276/2026

法庭记者：雷璟怡