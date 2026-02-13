食环署14年宵行大运 区区夜缤纷迎丙午马年 播贺年歌曲添打卡点 预计可吸引230万人次入场

踏入马年新岁，逛年宵、行大运是港人传统贺年习俗，也让旅客体验香港独特的新年气氛。今年除了备受瞩目的维园年宵，地区年宵亦凭独特元素，让新年期间「区区夜缤纷」。食环署环境衞生总监（街市）周劲时接受《星岛》访问表示，多个年宵市场会播放贺年音乐或歌曲，并增加不同打卡点，预计为期7天的年宵市场可吸引约230万人次入场，与去年相若。他亦指，考虑到安全及公众秩序等因素，无意放宽禁止摊位进行游戏活动及售卖酒类饮品的规定。

农历年宵市场由食环署负责举办，于本月11日至17日在全港14个地点举行。其中观塘游乐场年宵市场去年总入场人次约13万，较2024年增加近3万，今年50个湿货摊位、34个干货摊位及5个快餐摊位已全数租出。观塘区衞生总督察周劲梅表示，今年观塘年宵活动邀请了区内十多间幼稚园的学生在新设的舞台上表演。年宵市场的背景音乐亦由区内学生演奏，除了培养年轻一代逛年宵的习惯外，政府还希望通过多元化的活动形式来吸引更多市民参与。此外，为了鼓励消费，于摊档消费的顾客可获赠贴纸，并可在食环署摊位换取观塘区限定的清洁龙阿德纪念品。

观塘免费拍全家福成卖点

周劲梅形容，相较国际化、游客多的维园，观塘年宵市场更靠近市民住所，市民在逛年宵市场时，有回家的感觉。市民不仅可以在此购物，还可以与阿德和财神在各个打卡点合照。该署特别设立了免费拍照服务，让家庭能够拍摄全家福并获得照片。她相信，今年的各项活动将能吸引更多人流，促进摊档的生意。同时，她呼吁市民提早前来购买，因为去年部分摊档的花卉很快便售罄。

就如何增加年宵市场吸引力，食环署环境衞生总监（街市）周劲时透露，除了会在多个年宵市场增加打卡点，亦会播放贺年音乐歌曲。署方补充资料指，《恭喜发财》、《迎春花》、《财神到》、《喜气洋洋》等脍炙人口的歌曲皆在歌单之列，而各场地播放的歌曲不尽相同。

无意放宽卖酒或摊位游戏

根据年宵市场摊位特许协议，摊位禁止进行游戏活动及售卖酒类饮品，食环署至今不考虑放宽相关规定。周解释，年宵市场人流较多，若开放摊位游戏，有机会阻塞通道；一旦增加摊位面积以容纳游戏空间，也会减少可供竞投的摊位数目，惹来外界质疑，「今年已有很多声音叫我们加档数。」他强调，年宵市场定位上，主要售卖年花和贺年用品，「如果我带著一家大小，我要玩游戏，为甚么不去嘉年华？」

周又承认容许年宵售卖酒类饮料具争议性，「一些活动如美酒佳肴巡礼，的确可拿著酒杯一路行一路享受」；但重申年宵适合一家老幼，从安全及公众秩序考量，不适合售卖酒精饮品。

湿货摊位底价约疫情前6折

面对北上消费竞争，不少年宵档摊都希望薄利多销。被问到会否调低摊位底价，周称需考虑整体经济环境，但提及今年维园湿货摊位底价，已较疫情前折让很大，希望较低的门槛可以让更多人包括学生可以参与经营年宵摊档。翻查历年维园年宵湿货摊位底价，2019年为10880元，2020、2021（2021年年宵其后因疫情取消并改为年花销售点）、2022年（2022年年宵其后因疫情取消）及2023年均为5440元，2024年至今年则维持在6530元。即今年湿货摊位底价，约是疫情前的6折。周亦指出，今年竞投气氛热烈，维园摊位的总成交价较去年上升约32 % ，反映档主对市道感乐观。

此外，今年食环署因应地区人士建议于九龙城土瓜湾游乐场加设年宵市场。至于去年入场人次较低的慈云山年宵及万宜游乐场年宵，署方在考虑各方意见后，决定停办以善用公共资源。他说，署方会于摩士公园地下雨水蓄洪池工程完成后，重新在黄大仙摩士公园复办年宵市场，亦会评估土瓜湾年宵的受欢迎程度。

记者 萧博禧

摄影 何健勇